Residente conmueve a Puerto Rico con emotiva presentación junto a su madre

René Pérez Joglar, conocido internacionalmente con el nombre artístico de Residente, emocionó a todos sus seguidores en el transcurso de su presentación en San Juan de Puerto Rico, el pasado 7 de diciembre de 2024. El artista, que no había puesto los pies en su país de origen durante un largo periodo de 6 años, volvió con su tour 'Las letras ya no importan'.

El concierto, sin duda, será recordado por todos tras haberse tornado muy emotivo.

La vuelta esperada de Residente estuvo llena de colaboraciones. El cantante le devolvió a su público puertorriqueño una fuerza totalmente renovada y un espectáculo que no dejó indiferente a nadie. En el espectáculo se encontraron varios artistas invitados, como Ñengo Flow y también Valentín Olivia.

La gran sorpresa de la noche

El mejor momento de la noche sucedió cuando Residente interpretaba su canción 'René' y apareció en el escenario Flor Joglar, la madre del artista.

Mientras cantaba un fragmento de la canción, y más específicamente en la línea “Cabeza, rodillas, muslos y cadera”, Residente no pudo contener las lágrimas. El fuerte abrazo que se dieron emocionó al público.

Los vídeos no tardaron en circular por redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. Residente es un artista que normalmente genera opiniones encontradas, pero muchas han sido las que han aplaudido este acto de amor y conexión con su madre.

Después del concierto, Residente se pronunció a través de sus redes sociales, haciendo partícipe a sus seguidores de la manera en la que se había sentido ese fin de semana: “Las relaciones de amores verdaderos pueden llegar a ser complicadas porque amas tanto y tanto que hasta pueden llegar a doler. El amor que sentí el sábado fue sanador. Me dieron todo y yo les di todo lo que tengo, todo lo que soy. Gracias por hacerme sentir querido, gracias por revolverme el estómago como cuando me enamoré por primera vez. Puerto Rico fue, es y será mi primer amor. Por eso, aunque mis canciones las cante un alemán quiero que me entierren en el viejo San Juan. Al lado del mar.”, escribió el artista, René.

No tardaron tampoco los mensajes de admiración y cariño de parte de los seguidores de Residente. Este concierto, hecho en la tierra que lo vio nacer, dejó una huella a aquellos que pudieron vivirlo.

El tour 'Las letras ya no importan' sigue hacia adelante y si hay algo que quedó claro es que Residente continúa siendo figura clave dentro de la música urbana de todo el mundo y que sigue siendo capaz de conectar muy profundamente con el gran público y de ofrecer momentos sublimes que van a quedar en el recuerdo de los fans para siempre.