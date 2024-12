Fans de Maluma se fueron a los golpes por una camiseta en Ciudad de México

‘+Pretty +Dirty’

El cantante colombiano Maluma, uno de los exponentes musicales más relevantes en este momento a nivel internacional, se dejó ver en Ciudad de México para promocionar con sus fans

. El cantante llegó al palacio de la municipalidad de la capital mexicana emocionando a sus seguidores,

pero también dando paso a un incidente que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El cantante paisa sorprendió a sus seguidores en un bus turístico de dos pisos que recorría el Paseo de la Reforma. Desde allí, saludó a los afortunados anunciando su futuro tour y de inmediato generó una gran histeria entre los que lo pudieron ver.

Maluma, como ya es característico en él, decidió regalarle algo a sus fans. Sin embargo, su buena intención provocó un fuerte enfrentamiento entre un grupo de seguidores por una camiseta que él lanzó.

Publicidad

El cantante, vestido con la camiseta de la Selección de México, hizo entrar en euforia a todos los presentes cuando se la quitó y, en un momento de locura, la lanzó a la gente. Lo que era un regalo especial para sus fans mexicanos acabó en un tumulto que produjo el choque entre unas cuantas mujeres y hombres que se abalanzaron sobre la camiseta en un intento de quedársela.

La pelea por la camiseta

La situación pronto género una discusión. Hay varios vídeos publicados en redes sociales que evidencian cómo algunos de los presentes intentaban separar a quienes se estaban peleando por la prenda. Finalmente la camiseta terminó rota y una mujer se la pudo llevar a casa.

Publicidad

La afortunada que se quedó con la camiseta es Aislinn López, quien contó a través de sus historias de Instagram lo que tuvo que hacer para obtener la camiseta regalada por Maluma.

“La cuestión es que yo estaba cerca de él (Maluma) y entonces este hombre hermoso se quita la playera (camiseta) y la avienta (lanza). Al parecer iba a ser lejos, pero solo la dejó caer. La playera cae y yo como soy una persona muy alta, la alcancé a agarrar en el aire, pero también la agarraron otras dos chavas (jóvenes), entonces yo me aferré como loca. Me agaché para agarrarla muy fuerte, y un chavo se me puso superagresivo queriéndome aventar (derribar) y diciéndome que él era hombre y que no me pusiera contra él porque en la fuerza él era más. Pero la verdad no me importaba”, destacó Aislinn.

A pesar del caos, el verdadero propósito de la visita de Maluma no se opacó. El intérprete confirmó que se presentará el 8 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes, seguido de actuaciones el 13 de agosto en Monterrey y el 15 de agosto en Guadalajara. El gesto de lucir la camiseta de la Selección de México fue interpretado por muchos como una muestra de respeto y aprecio hacia el país, algo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.