Santiago Cruz denuncia que aerolínea arruinó su guitarra: "Esta vez me tocó a mí"

El cantante ibaguereño Santiago Cruz se sumó a los artistas que denuncian públicamente el daño a sus instrumentos por parte de una aerolínea. En su caso, en medio de un vuelo con American Airlines, su guitarra resultó dañada.

¿Qué le pasó a la guitarra de Santiago Cruz?

"Esta vez me tocó a mí, o mejor dicho, le tocó a mi equipo", empezó diciendo en su publicación el cantante y detalló que "en el vuelo de American Airlines de Los Ángeles a Miami le quitaron a mi equipo mi guitarra y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener 'hard case' o 'estuche duro' no lo pueden hacer".

Con varias fotos, Santiago Cruz mostró "el resultado" de la decisión de la aerolínea de enviar el delicado instrumento en bodega. En las imágenes se ve que, después del vuelo, la guitarra llegó al lugar con varias grietas en su cuerpo.

Meses atrás fue su colega, el cantante Andrés Cepeda, el que denunció una situación similar. Santiago Cruz señaló que, además del descuido a su instrumento, el hecho estuvo "acompañado de una falta de respeto enorme de parte del personal de la aerolínea al momento del abordaje en LAX. Esto se sigue repitiendo sin importar la aerolínea".

El intérprete de Desde lejos también señaló que ante la aerolínea American Airlines ya se realizó la respectiva reclamación y que espera que respondan por los daños causados. Por ahora, la empresa de vuelos no se ha pronunciado al respecto.

Artistas reaccionan a denuncia de Santiago Cruz contra aerolínea que dañó su guitarra

En los comentarios de su publicación fueron varios los colegas que se unieron a su reclamo. "Es que no aprenden a ser decentes. Tienen huevo y tienen que responder", escribió el presentador y músico Diego Sáenz; "Un clásico de las aerolíneas", agregó el músico Juan Galeano.

Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, escribió: "Aerolíneas con personas con muy poco sentido común, cero interés en respetar a las personas y sus necesidades. Pésimo servicio al cliente y además se aprovechan del poder que tienen en situaciones como ésta. Tienen que responderte, sin embargo nunca entenderán lo que significa una guitarra o un instrumento para un músico".

