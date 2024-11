Sara Corrales no solo planea casarse en 2025, también ser mamá: "Protocolo de fertilidad"

Sara Corrales decidió revelar los planes que tiene para 2025 y sorprendió al contar que, luego de su matrimonio, pretende convertirse muy pronto en mamá. En el mes de octubre la actriz confirmó su compromiso con el empresario argentino Damián Pasquini y ahora señaló que los planes de ser padres ya arrancaron.

Sara Corrales planea ser mamá en 2025

La actriz paisa, radicada en México, concedió una entrevista a la revista Vea en la que habló sobre los logros que alcanzó en su vida personal y profesional este 2024. De la misma forma, adelantó los planes que tiene para el año 2025.

"Cierro el año con muchísimas cosas hermosas. Con un proyecto maravilloso que estoy haciendo en este momento con Telemundo, una serie increíble. Cierro el año siendo invitada a ‘Ojos de mujer’. Cierro el año con temas personales, de pareja, familiares y todo como muy bonito. Creo que este 2024 Diosito y la vida me trataron muy bien, con mucho amor", aseguró.

Sobre el 2025 anticipó que, además de trabajo, en su vida personal viene su boda y los planes de ser mamá. "Va a ser un año sorprendente, increíble y cargado de muchas cosas en mi vida. En lo personal, pues se viene una boda, pensamos ya obviamente en tener nuestra familia y tener un hijo, o sea, el 2025 espero que Dios me regale la oportunidad de poder ser mamá y creo que ya solo con eso va a ser un año maravilloso para mí".

Corrales contó que en la parte profesional tendrá que "ver cómo manejo el tema del tiempo, porque también hay una película que me están proponiendo hacer a mediados de año, entonces vamos a ver cómo se maneja un tema con el otro".

A sus 38 años, la reconocida actriz también aseguró que para convertirse en mamá, también se está preparando con profesionales de la salud. "Decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz", detalló.

¿Cuándo se casa Sara Corrales?

Corrales detalló que luego del 24 de octubre, día en el que hizo público su compromiso con Pasquini , están trabajando en organizar todo para el evento que tienen previsto sea en abril o mayo del 2025, en México.

Sara Corrales cuenta cómo maneja las críticas

Como persona pública, Sara Corrales contó que no se salva de los malos comentarios y el odio en redes sociales, pero aseguró que con el paso de los años le da cada vez menos relevancia a este tema. "Yo creo que solamente el tiempo y la experiencia te ayudan a manejar estas situaciones y la madurez también. Cada quien da lo que tiene por dentro".

Agregó que sabe hacer un filtro entre sus seguidores y quedarse con lo positivo que ellos le brindan. "Cuando yo percibo que es un mensaje feo, ni lo termino de leer, porque la verdad es que no me gusta contaminarme, entonces ni me dañan el día, no logran su objetivo, no se los permito. Tengo la capacidad de decir, ‘a ver, hay 1500 mensajes hermosos y 1 o 2 feos. ¿Con qué decido quedarme?".

