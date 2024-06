Sara Manrique reaccionó a la canción de El de la Sijín: ¿le lanzó indirectas?

Sara Manrique y 'El de la Sijín' fueron nombres que a finales de enero de 2024 se hicieron virales en redes sociales por cuenta de un video en el que un hombre, aparentemente, sorprendió a la mujer siéndole infiel con un compañero de la institución. Aunque con el paso del tiempo se ha puesto en duda la veracidad del video, el tercero involucrado no desaprovechó su momento de fama y se convirtió en artista musical.

Steven Segura, más conocido en las redes sociales como 'El de la Sijín', volvió a causar revuelo al publicar un video en sus perfiles interpretando la canción 'La propuesta', de Mateo Castro, en la que se habla de una infidelidad. Ante el nuevo contenido viral, Sara Manrique decidió no guardar silencio y reaccionar.

La mujer publicó el video de Steven Segura mientras ella reaccionaba a la letra de la famosa canción. Sara Manrique mira con cara de extrañada al hombre que canta la canción mientras se toma algunos tragos en una piscina. Aunque no dijo una sola palabra, su publicación también se hizo viral.

"Yo escuchando la letra de esta canción para entender las puyas que me están tirando", fue lo único que escribió Sara al reaccionar a la publicación de 'El de la Sijín'.

En redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar al nuevo revuelo de la expareja. "Dejen de querer hacer famosa a gente sin ningún tipo de talento", "¿Siguen con esto?", "Te están haciendo es una invitación", "Se calentó esto", "¿Y qué es de tu vida, Sara?", "Ese señor está mandado a recoger", se lee en diferentes comentarios al video.

¿Qué dice la canción que canta 'El de la Sijín'?

'La Propuesta' es un tema musical de Mateo Castro en el que se aborda el tema de la infidelidad, por el cual Steven Segura 'El de la Sijín' y Sara Manrique se hicieron virales a inicios de este año.

La parte de la canción que el hombre decidió cantar para lanzarle indirectas dice lo siguiente: "¿Por qué será que lo más rico es lo prohibido? Yo no lo puedo evitar, yo quiero ser fiel, no sé ni qué hacer, qué rico tu piel, no te niegues amor mío a esta propuesta y vivamos el placer".