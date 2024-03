Escándalo de infidelidad de la Sijín: Sara denuncia presunta extorsión y violencia intrafamiliar

Un escándalo viral sacudió las redes sociales a finales de enero de 2024, un policía de la Sijín, en el municipio de Cumaral, Meta, publicó un video en el que señala a Iris Sared Moncaleano, más conocida como Sara, de serle infiel con otro integrante de dicha institución.

La mujer acusada habló con Séptimo Día sobre dicho contenido que se volvió tendencia y reveló las consecuencias que esta situación trajo a su vida. Además, realizó algunas denuncias sobre Edward Holguín, su expareja y quien grabó el contenido.



Sara relató que, tras el hecho que quedó registrado en video, ella quedó a solas con su exnovio, quien la habría golpeado: “Me mete dos cachetadas, empieza a tratarme con palabras super vulgares y a dañar mis armarios”. Asimismo, Moncaleano aseguró que Holguín le hizo una dura advertencia que desencadenaría una venganza: “Me decía si usted no es para mí no es para nadie”.

De acuerdo con Sara, Edward Holguín también la habría extorsionado para no publicar el video en redes sociales: “En el momento que nosotros quedamos solos él me dice, ‘si usted no quiere que les suba este video a las redes sociales deme $3 millones de pesos”, a esta petición Moncaleano le respondió: “Pues súbalo porque yo no tengo la plata”.

Reinaldo Escobar, es el abogado que representa a Sara en este caso: “Lo primero que analizamos es la vulneración al derecho constitucional que ella tiene. Se le respete su intimidad personal y la de su familia”.



Antes de que el penalista tomara el caso, Moncaleano interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Edward Holguín, por injuria y calumnia: “Ampliamos la denuncia por los delitos de violencia intrafamiliar en concurso con extorsión, toda vez que este señor Edward le estaba exigiendo una suma para no subir dichos videos”, señaló el abogado Escobar.

El video se convirtió viral en cuestión de horas y afectó emocionalmente a Moncaleano: “Me destrozaba ver cómo te denigran, cómo de mujer te dejan en el piso, te pisotean”. En la mayoría de esas publicaciones en redes sociales la juzgaban por su supuesta infidelidad, pues según el relato del video era el centro de un triángulo amoroso entre policías.

Asimismo, a raíz del linchamiento virtual, Sara tomó una decisión desesperada: “Es ahí donde yo decido tomarme unas pastas y decir no más, no quiero continuar con esta vida”. En Séptimo Día, la mujer relató que ingirió una dosis de analgésicos y fue encontrada por sus compañeros de trabajo y finalmente, trasladada al hospital de Cumaral, donde la atendieron



Moncaleano desmintió la infidelidad y aseguró que todo se trata de una venganza, puesto que ya no era pareja de Holguín, además de negar que vivieran juntos.