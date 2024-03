Mujer implicada en supuesta infidelidad con agente de la Sijín revela su verdad: “Una venganza”

Un policía de la Sijín en el municipio de Cumaral, Meta, publicó en redes sociales un video en el que, según él, su pareja le estaba siendo infiel con otro hombre de la misma institución. Las imágenes se hicieron virales, por semanas fueron tema de conversación y son altamente recordadas por los internautas.



A la protagonista del video la llamaron Sara, sin embargo, ese no es su verdadero nombre. Por primera vez ante un medio, Iris Sared Moncaleano habló con Séptimo Día sobre la situación que enfrentó. Dice que se destruyó su honra y dignidad como mujer.

La joven de 30 años contó que fue Edward Holguín, subintendente de la Policía Nacional en el departamento del Meta, fue quien grabó y divulgó el video señalándola de serle infiel con otro compañero de la Sijín.

Sin embargo, según Moncaleano, se trató de una venganza y nada de lo dicho es verdad, pues ella y Holguín ya no eran pareja y ni siquiera vivían juntos, como el hombre lo aseguraba en el video que se viralizó.

Tras dos años de relación, aseguró Moncaleano, su noviazgo con Holguín se volvió tormentoso, pues el hombre “es una persona posesiva, que no permite que yo le hable absolutamente a nadie”. De hecho, aseguró que hubo conflictos incluso con escenas de violencia.



La mujer señala que el día en el que el video viral fue grabado, Edward Holguín llegó a su casa y, “al ver que yo no abría, empezó a forzar la puerta y de un empujón la abre”. Sin embargo, luego, según el relato de Moncaleano, este se calmó y sacó su celular para empezar a grabar. Fuera de cámara el hombre hasta la habría golpeado.

Publicidad

Aunque las burlas por el episodio fueron muchas en redes, Sara enfrentó difíciles momentos y llegó al punto de atentar contra su vida tomándose una alta dosis de pastillas: “Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más, no ver redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia”. Por fortuna, sus amigos la encontraron a tiempo y la llevaron al médico, evitando una tragedia.

Sara afirmó que todo se trató de una venganza de su expareja, quien le decía que “si no es para mí, no es para nadie”, y que el sujeto hasta le pidió $3.000.000 a cambio de no divulgar el video.

Publicidad

El tercero en discordia, según el video, es Steven Segura, quien también se refirió al tema en el programa de Caracol Televisión: “Nunca fue compañero (…) hace más de dos años no hago parte de la institución”.