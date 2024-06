Con esta canción 'El de la Sijín' volvió a causar revuelo en redes: "Yo quiero ser fiel"

Steven Segura, conocido por su escándalo en redes como 'El de la Sijín', reapareció mostrándole a sus seguidores su manera de disfrutar sus días libres. Con botella en mano y en medio de una piscina, el hombre grabó un video cantando un tema de regional que causó revuelo en muchos.

Segura saltó a la fama después de que estuviera involucrado en un video viral donde se aseguraba que había sido el amante de la esposa de uno de sus compañeros de la institución.

Tras el escándalo, el hombre apareció en redes sociales anunciando que emprendería su camino en el mundo digital. "Yo sé que ustedes están pendientes de conocer la verdad de lo que sucedió y seguramente tienen muchas preguntas que espero resolver. Próximamente tendrán noticias mías", aseveró.

El exfuncionario aprovechó la plataforma para mostrarle a sus cerca de 40 mil seguidores su nueva pasión musical, entonando el tema 'La propuesta', de Mateo Castro, mientras disfrutaba de unos tragos en una piscina.

"¿Por qué será que lo más rico es lo prohibido? Yo no lo puedo evitar, yo quiero ser fiel, no sé ni qué hacer, qué rico tu piel, no te niegues amor mío a esta propuesta y vivamos el placer", cantó Segura.

Esta no es la primera vez que el exagente de la Sijín causa polémica con sus elecciones musicales, puesto que en febrero de 2024 el supuesto amante apareció en una rumba vallenata bailando al ritmo del 'Santo cachón'.

El video por el que agente de la Sijín se hizo viral

El video de la supuesta infidelidad fue divulgado por el esposo de Sara, la protagonista del escándalo. La grabación muestra al uniformado llegando a la que sería su casa. En el lugar, ve a su pareja y a Steven y empieza a enfrentarlos a ambos.

“Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito, qué bonito compañero que tengo de la Sijín”, afirma el individuo.

El agente de la Sijín les pregunta a los supuestos amantes si tienen algo que decir al respecto. Steven le responde: “fue su esposa”, mientras la mujer permanece callada.

Aunque el video desató varias críticas, un familiar de Sara se pronunció y aseguró que la mujer tenía intenciones de terminar la relación con su pareja desde hace algún tiempo.