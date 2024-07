Se conoce la causa de muerte de Sinead O'Connor, un año después de su fallecimiento

La cantante irlandesa Sinead O'Connor falleció el año pasado a los 56 años de edad en Londres como consecuencia del agravamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, según reveló esta semana el diario Irish Independent.

¿Qué pasó con Sinead O'Connor?

La artista dublinesa fue hallada muerta el 26 de julio en un domicilio del sur de la capital británica, ciudad a la que se había trasladado a vivir ese mes desde su Irlanda natal.

Seis meses después, un juez forense del Reino Unido informó de que O'Connor falleció debido a "causas naturales", pero no dio más detalles al respecto.

Esta instancia judicial ya explicó al poco del suceso que llevaría a cabo una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte, después de que la Policía metropolitana (MET) confirmara entonces que no se consideraba "sospechosa".

El diario internacional precisó ahora que, de acuerdo al certificado de defunción al que tuvieron acceso un año después de la muerte de O'Connor, la cantante padeció una "exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del asma bronquial, junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior".

Este medio agregó que John Reynolds, exmarido de O'Connor, "registró formalmente" el fallecimiento el pasado miércoles en Londres.

¿Quién era Sinead O'Connor?

Sinead O'Connor saltó a la fama en la década de 1990 por la versión que hizo del tema de Prince, ‘Nothing Compares 2 U’. Sus dos primeros álbumes, 'The Lion and the Cobra' y 'I Do Not Want What I Haven't Got' fueron grandes éxitos comerciales.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae 'Throw Down Your Arms', tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris. En 2018 anunció su conversión al islam.

