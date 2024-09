Sebastián Yatra debutará como protagonista de Broadway en el famoso musical Chicago

Sebastián Yatra se convierte, una vez más, en orgullo colombiano al llegar a Broadway. El cantante colombiano reveló en sus redes sociales que próximamente será el protagonista de 'Chicago' un famoso musical.

"Llegar a Broadway era algo que yo había imaginado, pero parecía imposible, y ahora que se está haciendo realidad en 'Chicago', que es un espectáculo tan icónico, es algo que me llena de mucha emoción", dijo en un comunicado Yatra, dos veces ganador del Latin Grammy y dos veces nominado al Grammy.

Sebastián Yatra celebra su debut en Broadway

A través de sus redes sociales, Sebastián Yatra se mostró emocionado por compartir con sus seguidores esta noticia. "Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero POR FIN les puedo contar que voy a ser protagonista en BROADWAY en la obra CHICAGO".

"No me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales, recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza!! 🤯 Los veo en BROADWAYY!! y Billy Flynn ahora colombiano", agregó.

¿Cuándo será el debut de Yatra en Broadway?

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra debutará en Broadway el próximo 25 de noviembre en el musical Chicago, en el Teatro Ambassador de Nueva York.

Yatra hará el papel del abogado Billy Flynn en el musical durante un tiempo limitado, hasta el 22 de diciembre, sucediendo al actor y vocalista estadounidense Max von Essen.

El elenco actual de 'Chicago' también incluye a Charlotte d'Amboise, Robyn Hurder, Orfeh, Red Concepción y R. Lowe.

El musical se estrenó en Broadway en el teatro Richard Rodgers en noviembre de 1996 hasta febrero de 1997, después se trasladó al teatro Shubert hasta enero de 2003, y luego, ese mismo año, al Ambassador.