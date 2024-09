Shakira estrena su nuevo lanzamiento musical, Soltera: "Lo prometido es deuda"

Shakira, quien fue vista en un club de Miami promocionando su nuevo lanzamiento, Soltera, emocionó a sus seguidores al anunciar que la canción estaría disponible al público a partir del 25 de septiembre de 2024. "Lo prometido es deuda", comentó la barranquillera.

Desde hace días, Shakira viene dando adelantos de su nueva canción. Acompañada de Anitta, Lele Pons y Danna, la colombiana anticipó que este sería un tema de con influencias del afrobeat.

"Amo esta versión de Shakira estando soltera", "rompiéndola como siempre" y "si Shakira dice que se extiende el verano, se extiende el verano y punto", algunas de las reacciones de sus fanáticos.

¿Dónde puede escucharse Soltera, la nueva canción de Shakira?

Soltera, el nuevo lanzamiento musical de Shakira estará disponible a partir del 25 de septiembre de 2024 en todas las plataformas de streaming de la artista. Los fanáticos podrán escuchar el tema en Apple Music, Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer y Youtube.

Así suena Soltera, de Shakira

Letra de Soltera, de Shakira

Salí pa' despejarme

Y yo cansada de estar apagada

Decidí prenderme

Cambié de amigos porque los que estaban

Solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender

Que no tengo nada que perder

Y como ellos también

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

Yo tengo derecho de portarme mal

Pa' pasarla bien

Estoy suelta y, ahora puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera

El día esta pa' bote, playa

Y para pasarme de la raya

En la arena sobre la toalla

Ese plancito nunca falla, lla-lla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partido como Sanz (Ah-ah)

Muchos son los que me tiran, pero

Pocos son lo que me dan

Yo soy selectiva, poca trayectoria, normal

Por razones obvias, al amor le cogí fobia

Perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia

