Shakira lanzará una última canción dedicada a Gerard Piqué: "Necesitaba sacarlo"

El viernes 22 de marzo es el día que los fanáticos de Shakira han esperado por más de seis años, el lanzamiento de el doceavo álbum de la artista colombiana. La barranquillera ha dado algunos anticipos sobre los temas que aborda en las 16 canciones del disco, entre las cuales está su última dedicatoria a Gerard Piqué.

Tras su separación del futbolista español Gerard Piqué, la cantante ha presentado al mundo canciones como Te Felicito, Monotonía, Bzrp Music Session Vol. 53, Copa Vacía, TQG y El Jefe. En cada una de ellas, Shakira desahogó sus emociones luego de la mentada infidelidad del padre de sus hijos y reveló detalles de lo sucedido entre ellos.

En diálogo con The Times, la colombiana aseguró que está lista para cerrar esa etapa y que su álbum es el reflejo de todo ese proceso que vivió en los últimos años para superar la separación. Aseguró que el 22 de marzo sus fanáticos no solo conocerán todas sus nuevas canciones, sino la que espera que sea la última sobre su ex.

Esta canción es la número ocho de su álbum, la cual lleva por nombre Última, un claro mensaje sobre lo que contiene su letra.

"Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él (Gerard Piqué). Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo", aseguró la colombiana sobre esta canción que será una balada en piano.

La canción al parecer tiene una letra mucho más directa y emocional que las anteriores, pues Shakira reveló que "se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio".

Sobre su álbum Las mujeres ya no lloran la barranquillera señaló que representa todo su recorrido emocional de los últimos años, pasando por la rabia, la tristeza y la resiliencia. "Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música".