Shakira y su nueva opinión sobre el amor: "La monogamia es una utopía"

Shakira ha dado nuevas declaraciones sobre el proceso emocional que vivió en medio de su separación de Gerard Piqué y que terminó convirtiéndose en su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran. Ahora, como portada de la revista Maire Claire del Reino Unido, la cantante colombiana ha revelado nuevos detalles de lo que vivió.



La artista barranquillera insistió en que su nuevo álbum es un reflejo de sus emociones a lo largo de los últimos dos años, dejando su vida en España y radicándose en Estados Unidos como una madre soltera. A pesar de su decepción amorosa, asegura que todavía cree en el amor.

"No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos. Cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte", aseguró la colombiana a la revista internacional.

Shakira añadió que "no ha sido fácil" este nuevo capítulo de su vida, pero que ha aprendido bastante sobre la fuerza de las mujeres y madres solteras. Con su nuevo panorama, se atrevió a decir que tiene una nueva opinión sobre el amor.

"La monogamia es una utopía", aseguró la cantante barranquillera. Pero sostuvo que con su reciente experiencia sentimental, lo que ha concluido es que la amistad es más duradera.

Shakira x Marie Claire UK 🖤 pic.twitter.com/K3aAXRYoZk — Shakira Access (@ShakiraAccess) April 25, 2024

Publicidad

La cantante internacional recalcó que "he sido compensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Óscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia".

Shakira planteó que "mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad".

Publicidad

Concluyó sus declaraciones sobre el amor con un importante consejo que le daría a su versión más joven sobre las relaciones: "No pongas tus expectativas demasiado altas (risas) Conoce lo que vales y no dejes que nadie te convenza de lo contrario".