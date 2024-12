Tiktoker fue al mejor gimnasio del mundo y quedó sorprendido con los precios

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de un tiktoker español que visitó el gimnasio más famoso del mundo, en el que entrenan grandes estrellas del fisicoculturismo como Arnold Schwarzenegger. Los precios y las novedosas máquinas dejaron a los internautas bastante sorprendidos.

¿Cuál es el gimnasio más famoso del mundo?

Se trata del Gold's Gym, un gimnasio que nació en el año 1965 en Venice Beach, California, y que en la actualidad cuenta con cientos de locales a nivel mundial.

A lo largo de su historia se ha hecho famoso por promover un estilo de vida saludable en todos sus usuarios, entre los que se encuentra el actor Arnold Schwarzenegger y otras figuras del fisicoculturismo reconocidos por sus grandes músculos. Fue precisamente gracias al actor que Gold's Gym ha ganado gran relevancia a nivel mundial, siendo el escenario en la película 'Pumping Iron'.

¿Cuánto cuesta asistir al mejor gimnasio del mundo?

A través de su perfil de TikTok, el español Nacho Barrueco registró en un video cómo fue su experiencia asistiendo a la sede principal del Gold's Gym en Los Ángeles. "Estoy a punto de entrar al mejor gimnasio de la historia", señaló el creador de contenido.

Su primera sorpresa fueron los precios del lugar, pagando 50 dólares por ingresar. "No me lo pensé, no me iba a perder la oportunidad de estar en el mejor gimnasio del mundo"; sin embargo, luego aclaró que ese valor le permite al usuario ir a entrenar cuatro días.

Una de sus primeras paradas fue la tienda de recuerdos que hay en el lugar, en la que principalmente venden ropa para entrenar. El tiktoker adquirió la prensa más barata, según un él, una camiseta sin mangas por 25 dólares y una bebida por otros 5 dólares.

El tiktoker mostró que el espacio es bastante amplio y hay máquinas que no están en los gimnasios convencionales. Empezó a entrenar y se llevó otra sorpresa al ver los pesos que alcanzaban algunas de las máquinas, mostrando que algunas tenían hasta 695 libras o 315 kilos.

"Hay máquinas en las que hace falta sacar ingeniería mecánica para saber cómo se usan", mostró el creador de contenido y luego agregó que el gimnasio tiene otra zona al aire libre en el que también había muchas máquinas.

Además, en las paredes del gimnasio están colgadas diferentes fotos de grandes personalidades del mundo del fisicoculturismo, entre ellos el actor Arnold Schwarzenegger y otros participantes de Mister Olympia, la famosa y principal competencia de culturismo profesional.

