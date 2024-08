Tino Asprilla revela detalles de su paso por el Desafío XX: ¿se pasó con sus comentarios?

Faustino Asprilla, más conocido como El Tino, sorprendió con su paso por el Desafío XX, siendo el capitán de uno de los equipos de la semifinal conformado por las siguientes parejas: Alejo y Luisa, Natalia y Be, Darlyn y Sensei, Francisco y Madrid.

En diálogo con Lo Más Viral, programa de Noticias Caracol en vivo, el exfutbolista dio detalles de lo que fue su paso por el Desafío XX y su interacción con los participantes y su colega, El Pibe Valderrama.

¿El Tino se arrepiente de sus comentarios en el Desafío?

El paso del Tino por el reality no solo causó tendencia por su experiencia, sino también por los comentarios picantes que le hizo a algunos de los participantes en medio de su estadía.

Al respecto, señaló que "yo hice las preguntas que querían hacer los televidentes. La gente quería saber si eran ciertas las relaciones que se forman allá, porque eso es lo que se escucha en la calle", y mencionó específicamente los vínculos entre Natalia y Kevyn, así como Alejo y Luisa.

Aclaró que el día que Natalia lloró por el tema "no fue por lo que yo le dije, no sé si la hice sentir mal, la intención no era esa. Es extraño porque desde que llegué la molesté con eso y de repente un día le gustó, se divirtió y otro día se molestó". Sobre Alejo y Luisa, señaló que le dio un consejo al participante.

"Alejo me había dicho que tenía una novia como desde hace 10 años, quedé bien confundido. Entonces le dije 'Alejo, pilas que estas imágenes al final la que sufre es la persona que está afuera', no sé si habrá pasado algo, lo que mostraron es lo que yo vi", reveló.

El Tino revela las diferencias entre el Desafío ahora y el de hace 20 años

"Cambia muchísimo, la gente tiene mucha información, la ventaja es que ya han tenido la posibilidad de verlos antes de entrar, sabes a los que te vas a enfrentar, nosotros no. El Pibe fue pionero en el 2004, a mi me tocó el 2005, estábamos en una playa donde no había sino agua, palmas, cocos, entonces eso siempre le hace estar en momentos difíciles de la vida, al final el ser humano se acostumbró a todo esto, a estar en su casa".

Faustino Asprilla agregó que cree que en su época "era más sacrificio", pero que "la convivencia siempre hay que ser muy tolerante para convivir con personas que no conoces y que no hacen parte de tu vida, que solo los conoces en esos cuatro cinco meses. Todo eso es más complicada, es lo más difícil".

"Los desafíos siempre son complicados, en cualquier época. Son tiempos diferentes" y también señaló que su relación amistosa con El Pibe Valderrama ha sido así "desde siempre, inclusive cuando jugábamos en los entrenamientos de la Selección Colombia, no nos gustaba perder y eso es bueno transmitírselo a estos muchachos, que hay que luchar porque el éxito no es gratis".

