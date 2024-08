El Pibe y El Tino abandonaron el Desafío XX: ¿quiénes son los nuevos capitanes?

En el capítulo 88 del Desafío XX hubo varias lágrimas entre los participantes al conocer una triste noticia: El Pibe y El Tino abandonaron la ciudadela. Tras cumplir con su labor, ambos capitanes tuvieron que elegir entre un hombre y una mujer de sus equipos para que ocupen su lugar.

¿Por qué El Pibe y El Tino se fueron del Desafío XX?

"Bueno muchachos, bacano la pasé", les expresó El Pibe Valderrama a sus pupilos al inicio del día 88 de la competencia. Ante las miradas de confusión de los participantes, el futbolista les explicó que "la invitación mía era armar el equipo con los cuatro y después la convocatoria de las ayudas. Esa es la historia mía acá con ustedes".

Las lágrimas afloraron en varios participantes al saber que su capitán ya no los acompañaría más. De la misma forma sucedió en la casa de El Tino, donde el futbolista les expresó que "es un momento en el que no se van a poder relajar y hay que seguir ganando, hay un premio muy grande por delante. Aquí tienen un amigo".

¿Quiénes son los nuevos capitanes de equipos?

Además de comunicar su salida, El Tino y El Pibe tenían la tarea de dejar en la cabeza de sus equipos a un hombre y una mujer para que tomen el rol de liderazgo en la etapa de la semifinal.

El Pibe eligió a Santiago y a Guajira para esta etapa, mientras que El Tino delegó su lugar a Alejo y Natalia.

Impresiones de El Tino y El Pibe sobre lo que viene para el Desafío XX

En diálogo con Día a Día, El Tino y El Pibe revelaron detalles de lo que significó para ellos regresar al Desafío 20 años después de sus participaciones. "Estar en el Desafío siempre es un reto, un reto que gusta. Los muchachos fueron muy respetuosos", destacó El Tino.

Por su parte, El Pibe señaló que "cuando me dicen que para volver al Desafío me emocioné porque es una experiencia inolvidable, cuando llego lo más bueno fue encontrar el grupo de muchachos, me dio alegría, hay admiración, respeto y cariño".

