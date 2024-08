Desafío XX: Nuevos acercamientos entre Alejo y Luisa causan rumores de romance

Alejo y Luisa siguen causando revuelo en el Desafío XX con su cercanía. Aunque anteriormente se pensaba que los desafiantes entablaron una gran amistad, tras la confesión de él sobre sentimientos más profundos hacia su compañera, los televidentes empiezan a creer que ya tienen una relación.

Alejo y Luisa fueron captadas hablando de sus emociones en el Desafío

A muchos televidentes les llamó la atención que, tras revelar que se estaba "enamorando" de Luisa, Alejo llamara a la mujer para que fuera su pareja en la semifinal del reality.

En el más reciente capítulo, luego de una prueba en el Box Rojo de la que Luisa salió lastimada por un golpe en la espalda, las cámaras de la casa Tino captaron a los dos desafiantes muy juntos en el baño. Alejo estaba revisando la espalda de Luisa, que estaba inflamada y señalaron que, por fortuna, no parece ser un tema grave.

Después de esto, Luisa abraza por la espalda a Alejo y él le dice: "Cuando me pregunten por qué elegí a Luisa, yo ya la tengo clara. Mejor malo conocido que bueno por conocer", expresó entre risas el desafiante.

Ella le reclamó que "¿no puede decir algo bonito de mí?" y agregó que el día de su eliminación tan solo le dijo "chao, nos vemos afuera, idiota".

Alejo entonces le expresó a Luisa que "yo sí puedo decir cosas bonitas de usted. Yo sentí muchas cosas", pero señaló que no las iba a decir en ese momento. "Yo no me voy a poner a mostrar mis emociones, olvídese", le dijo.

