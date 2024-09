La Gorda Fabiola también alegró corazones con su canto: “Siempre viví a mi manera"

Décadas de trabajo consolidaron a La Gorda Fabiola como una de las estrellas de la televisión colombiana. Tras su sorpresiva muerte, su casa, Caracol, no pudo evitar rendirle un sentido homenaje a quien fue, para muchos, la madre del humor en el país.

Noticias Caracol recuerda a La Gorda Fabiola cantando

Al finalizar la emisión central de Noticias Caracol, el equipo informativo recordó algunos de los momentos más significativos en la trayectoria profesional de La Gorda Fabiola. En las imágenes se ven fragmentos de sketches de la humorista, muchos de ellos acompañados de Polilla, quien fue su pareja por casi 30 años.

"Estoy mirando atrás, y puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera", se escucha cantar a La Gorda Fabiola , quien interpretó el tema A mi manera, de Dalila, en una de las emisiones de Día a Día.

Desde Caracol se expresaron sentidas condolencias a sus amigos y cercanos, lamentando la perdida de uno de los seres más queridos del canal. "Colombia despide a una de sus más grandes humoristas. Desde Noticias Caracol, nuestro abrazo con el gran Polilla, su esposo, sus 3 hijos, su familia y sus amigos. ¡Hasta pronto, Gordita!", expresó el presentador Jorge Alfredo Vargas.

¿Cómo llegó La Gorda Fabiola a la televisión colombiana?

En entrevista con La Red, Fabiola Posada, conocida en el mundo del espectáculo como La Gorda Fabiola, contó que en 1985 pasó por el frente de los estudios de grabación de Sábados Felices para ir al apartamento de sus padres.

Allí fue abordada por Gonzalo Acosta, el productor del programa de ese momento, quien educadamente le pidió salir en una de las escenas. "Alfonso Lizarazo me dice: '¿será que tú eres capaz de hablar frente a las cámaras? Yo dije de una, ensayemos, y así fue como me siguieron llamando", recordó.

Para ella, el humor siempre debía empezar por aprender a reírse de sí mismo. "Yo siempre lo hice, teniendo como premisa que yo me había aceptado tal cual como era, gorda. Me veía en el espejo y me veía lindísima", comentó.

¿Quién era La Gorda Fabiola?

Fabiola Posada nació en Santa Marta y vivió allí hasta los 16 años. Luego se trasladó a Bogotá para estudiar Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Además de su carrera como humorista, trabajó como periodista en el Diario La República. Su formación académica y experiencia profesional le permitieron desarrollar una carrera multifacética, destacándose no solo en la comedia, sino también en el periodismo y la actuación.

También fue madre de Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia, y estaba casada con el humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla, con quien tuvo un hijo, Nelson David Polanía. Juntos, formaron una pareja cómica que encantó a generaciones de televidentes. Su relación y colaboraciones en el escenario fueron una parte fundamental de su éxito y popularidad.

