La Gorda Fabiola y Polilla, amor y humor a toda prueba: se llevaban 10 años

Todo en la vida de La Gorda Fabiola fue a lo grande, hasta en el matrimonio de la que algunos llamaban una pareja dispareja. Fabiola Emilia Posada Pinedo se casó con el también humorista Nelson Polanía, Polilla, no una sino tres veces.

Durante 26 años batallaron con el amor que los mantenía unidos a pesar se de los problemas. “Nosotros decidimos blindar nuestra relación porque nos amamos”, dijo sin titubear La Gorda Fabiola en una entrevista con Los Informantes.

La Gorda Fabiola y Polilla trabajaron en televisión, radio, tarimas y hasta cine por más de 30 años, haciendo llorar, pero de la risa. Se conocieron porque llegaron por casualidad al mundo del entretenimiento y, aunque se llevaban 10 años de diferencia, el buen humor los unió para siempre.

“Hemos funcionado como pareja a pesar de que somos diferentes. Ella es costeña, yo soy cachaco; ella es gorda, yo soy flaco; ella es mayor que yo, yo soy menor; ella fue política, yo soy toda la vida honrada”, comentó, entre risas, el humorista Polilla a Los Informantes en 2018.

La Gorda Fabiola definía siempre a Nelson Polanía, Polilla, como su compañero, su esposo, su socio y el papá de su hijo menor, Nelson David.

Por su parte, Polilla decía que La Gorda Fabiola “Tiene un carisma muy lindo, una forma de ver la vida muy bonita. Ella no era coqueta, yo fui el que tomé esa decisión, le dio un beso y ya, de ahí en adelante ya”.

Pero no todo eran risas, la familia chocaba, no terminaron de aceptar a Polilla, aunque se casaron tres veces y duraron juntos más de 20 años, lograron superar muchas dificultades.

La enfermedad de la hija de La Gorda Fabiola

Entre las duras pruebas que enfrentó la querida humorista de Sábados Felices estuvo la enfermedad de su hija mayor, Alejandra Valencia.

“La prueba de bulimia de mi hija fue muy dura, fue muy dura, pero no hay nada que Dios y el corazón de una madre no pueda nacer para sacar un hijo de la oscuridad”, recordaba entre lágrimas La Gorda Fabiola sobre su hija, quien hizo de todo para no engordar por un trastorno alimenticio justo cuando estaba próxima a graduarse de bachiller. A Alejandra la salvó la llegada de su hijo Samuel.

Murió la gorda Fabiola

En la mañana del 19 de septiembre se reportó la muerte de Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida en el mundo del entretenimiento como La Gorda Fabiola, humorista de Sábados Felices, de Caracol Televisión.

Al parecer, La Gorda Fabiola murió por complicaciones derivadas de una infección que afectó su sistema respiratorio y cardiovascular. Estaba hospitalizada desde el pasado lunes.