Última publicación de Leo Dan causó nostalgia en sus seguidores: "Gracias por acompañarme"

La música hispana está de luto con la repentina partida de Leo Dan , un intérprete que con sus melodías marcó el corazón de varias generaciones. Por medio de sus redes sociales, el equipo del argentino confirmó que el cantante falleció este 1 de enero de 2025 a los 82 años.

"Invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre", señalaron los cercanos al cantautor.

(Lea también: Murió Leo Dan, el cantante y compositor argentino, a los 82 años: luto en la música )

Última publicación de Leo Dan

El 31 de diciembre, la página oficial de Leo Dan había publicado una compilación de los mejores momentos del artista durante ese año.

Publicidad

"Muchas gracias por acompañarme en el 2024, muchas bendiciones para todos", se lee en el emotivo video, en el cual se ve al artista cantando, disfrutando de viajes y deleitando a los amantes de la música con su talento en diferentes escenarios.

Una semana antes, el artista también había deseado una feliz Navidad a quienes desde hace años siguen su carrera, confesando que se sentía una inmensa gratitud por todos los que le daban aliento para continuar.

Publicidad

"Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre!", dijo en ese momento el argentino

Al momento de su muerte, Leo Dan se encontraba en una gira por diferentes ciudades con su tour El adiós de una leyenda. Orgulloso de su trabajo, 'El León' compartió sus resultados del rendimiento de su música en la plataforma Spotify.

En este se ve que, en 2024, Leo Dan tuvo 32 millones de oyentes en la plataforma, quienes reprodujeron su catálogo unas 465 millones de veces. En total, su música se escuchó por 22 millones de horas en 182 países.

Artistas y fans se despiden de Leo Dan

Tras conocerse la noticia del deceso de Leo Dan, diferentes personalidades del mundo del espectáculo manifestaron su tristeza por la partida de una de las leyendas de la música en español.

Publicidad

Ana Bárbara, El Polaco y Natalia Jiménez fueron algunos de los artistas que manifestaron sus condolencias. "No puede ser, maestro, mi familia y yo lo amamos, lo llevamos en nuestra alma. En el cielo, salude a mi padre que siempre lo escuchó y amo su música, maestro, siento un dolor en el alma increíble", escribió el cantante colombiano Kevin Roldán, quien hace unos meses participó de una nueva versión del clásico Te He Prometido.