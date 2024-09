Videntes revelan detalles sobre la muerte de mamá de Los Patojos: ¿qué le pasó?

La muerte de Yenny Ariza, integrante de Los Patojos, entristeció las redes sociales el pasado 26 de agosto. Ante las extrañas circunstancias en las que fue hallada sin vida en su casa y las declaraciones de sus hijos asegurando que la "asesinaron", videntes y tarotistas han decidido analizar este caso en las plataformas digitales.

¿Qué dicen videntes y tarotistas sobre la muerte de la mamá de Los Patojos?

Una de las primeras declaraciones y hasta ahora la más impactante se hizo a través del canal de YouTube de La Red Viral. En ese espacio revelaron que una vidente que pidió mantenerse en el anonimato conoció a Los Patojos y les advirtió que su mamá estaba en riesgo.

La vidente reveló al programa que "lo que yo tenía que decir se lo dije a Andrés antes de que todo sucediera", en referencia al hijo mayor de Ariza. Agregó que en ese momento "les dije que su mamá estaba al borde de la muerte, pero Andrés no quiso oírme".

En sus declaraciones, la vidente anónima detalló que vio en un sueño que Yenny Ariza iba a morir trágicamente. Agregó que hizo esta advertencia a Los Patojos en los primeros meses del 2024 y que tenía una relación amistosa con ellos desde hace varios años. "Esto se hubiera evitado, pero no me hicieron caso. Ahí tienen las consecuencias", y finalizó revelando que recomendó a los campesinos salir de su casa, pues estaban enfrentando muchas envidias.

Después de esta revelación, más videntes y tarotistas se han unido a analizar el caso públicamente. Sofía del Güercio, una reconocida vidente del Magdalena, leyó las cartas en el mismo programa y aseguró que la muerte de la mamá de Los Patojos fue provocada por magia oscura.

"La mataron con brujería", aseguró la mujer al leer el tarot y agregó que "fue víctima de una energía oscura que la llevó al suicidio, realmente fue un suicidio, pero provocado, increíble pero cierto. Fue un trabajo hecho con la intención de separar a esta familia".

¿Qué dicen Los Patojos?

Ante las declaraciones de estas y otras personas, Los Patojos publicaron un video diciendo que "es un tema muy grave, no vamos a tomar acciones contra ellos de nada, cada quien puede opinar lo que quiera, pero a raíz de sus comentarios se nos vino una ola de comentarios malos de gente malintencionada, gente manipuladora que quiere sacar provecho de esta situación".

Los Patojos detallaron que estos comentarios han afectado, especialmente, a Gildardo Ortiz, su papá y pareja de Yenny Ariza. "No se imaginan como está mi papá, está muy mal, el dolor que se siente como familia y como hijos no lo podemos expresar. No crean esos falsos rumores y publicaciones, se están aprovechando del tema, eso está en manos de la Fiscalía, no ha salido nada".