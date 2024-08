"Nos arrebataron a mi mamá": fuerte relato de Los Patojos tras la muerte de Yenny Ariza

La familia de Los Patojos, conformada por Gildardo Ortiz (padre), Andrés y Naren Ortiz Ariza (hijos), habló con Noticias Caracol en vivo sobre el difícil momento que atraviesan tras la extraña muerte de Yenny Ariza, madre y esposa, el pasado 26 de agosto.

>> Le puede interesar: ¿Cuándo es el funeral de la mamá de Los Patojos? Ellos piden el apoyo de sus seguidores

"Han sido momentos duros, momentos difíciles, parece una pesadilla esto que estamos viviendo", expresó Andrés Ortiz, el hijo mayor del matrimonio santandereano.

Los Patojos no creen que Yenny Ariza se haya quitado la vida

El hijo de la influenciadora santandereana detalló que el lunes su mamá quedó sola en la casa. "Nosotros no estábamos, mi papá se fue a guadañar el café y ella se quedó haciéndole el almuerzo. Llegó mi abuelo y él fue el que la encontró, lo que todo mundo sabe, es duro decirlo, no nos cabe en la cabeza".

Publicidad

Como se ha conocido a través de las autoridades y de los mismos familiares, además del cuerpo sin vida de Yenny Ariza, en el lugar se halló una carta de despedida que, al parecer, escribió la mujer. Sin embargo, Los Patojos insisten en que ese papel no comprueba lo que pasó con su familiar y exigen una investigación que esclarezca los hechos.

"La carta está en investigación, se la llevó el CTI, es una carta que en lugar de dejar respuestas nos abre muchas dudas. No sabemos cómo escribió eso, cómo tuvo el valor de escribir una cosa de esas, dejar esos interrogantes. Nos arrebataron a mi mamá", expresó entre lágrimas Andrés Ortiz y su papá Gildardo Ortiz agregó contundentemente: "No es la letra de ella".

Publicidad

Naren Ortiz, el hijo menor de Los Patojos, agregó que no da crédito a la carta por la personalidad de su mamá. "Todos tenemos la corazonada de que algo pasó, algo pasó porque ella estaba muy bien, ella estaba sacando citas, planeando los videos, era una persona con ganas de vivir y de luchar. Hubo una llamada o algo, en el celular hay algo que pasó".

>> También puede leer: ¿Qué decía la carta que dejó la mamá de Los Patojos? Se conocieron nuevos detalles

Así fue el último día de la familia de Los Patojos con Yenny Ariza

El domingo, un día antes de la terrible muerte de Yenny Ariza, la familia viajó hasta las minas de Coscuez para grabar nuevo contenido. Señalaron que la mujer de 45 años estuvo feliz y compartiendo con ellos.

"El domingo en la noche, nos despedimos, nos dio la bendición y me dijo que cuándo vamos a grabar, le dije 'el martes grabamos' y me dijo: 'lleguen temprano porque tenemos un compromiso en la tarde, yo les tengo el desayuno", recordó Andrés sobre su última conversación con ella.

Publicidad

Por su parte, Gildardo Ortiz, su esposo, estuvo con ella el lunes en la mañana, horas antes de encontrarla sin vida. "La última vez que conversamos, yo me fui a trabajar, me dijo: "yo le hago el almuerzo, le llevo el almuerzo", y este es el momento que sigo esperando. Ella siempre llegaba con el almuercito, no sé qué pasó".

El gran sueño de Los Patojos

Los hermanos Andrés y Naren recordaron que hace cuatro años emprendieron el camino de ser creadores de contenido y sumaron a sus papás. Estos dos jóvenes tenían un objetivo claro: "La idea era la casa de ellos, que conocieran, que salieran, que pudieran conocer el mar, todos los sueños de una familia, verlos a los dos bien".

Publicidad

Agregaron que "han sido un camino muy duro, durísimo, a muchos creadores de contenido les va bien, ganan bueno en redes sociales, nosotros no por temas de infracciones, sanciones, por no saber de redes, nosotros subimos un video y a la de Dios. El primer video que hicimos se llamó 'cuando no hay para un pan', y era la realidad, no teníamos para un pan".