Los Patojos denuncian recibir amenazas tras la extraña muerte de su mamá

Los influenciadores santandereanos Los Patojos reaparecieron en redes sociales para dar nuevas declaraciones sobre la trágica muerte de su mamá, Yenny Ariza. En esta ocasión, se refirieron a las críticas, malos comentarios y hasta declaraciones de videntes en las plataformas digitales.

Andrés y Naren Ortíz Ariza, hijos de Yenny Ariza, publicaron el primer video con declaraciones oficiales sobre el tema. Aseguraron que "para nosotros como familia es duro estar dando declaraciones, pero nos tocó por la cantidad de malos comentarios, mala información, chismes, insinuaciones, hasta amenazas a la integridad de nosotros y de nuestra familia".

¿Qué está pasando con Los Patojos?

Los jóvenes aseguraron que en las redes sociales el tema se está "saliendo de control" y a sus publicaciones están llegando personas con comentarios malintencionados, incluso culpándolos a ellos y a su papá de la muerte de Yenny Ariza.

"Nosotros estamos sintiendo nuestro dolor a nuestra manera, estamos tratando de superar este golpe y que nuestro papá no se nos vea afectado por esta situación", señaló el hijo mayor y recalcó que "yo salí en el primer video, con dolor y mi alma destrozada porque no perdimos a cualquier ser querido, perdimos a mi mamá, y ojalá que a ninguno de ustedes les pase lo mismo".

A través de las redes sociales, videntes y tarotistas han reaccionado a este caso revelando que, según sus interpretaciones, una persona está involucrada en la muerte de la campesina, señalando incluso a sus familiares.

"Es un tema muy grave, no vamos a tomar acciones contra ellos de nada, cada quien puede opinar lo que quiera, pero a raíz de sus comentarios se nos vino una ola de comentarios malos de gente malintencionada, gente manipuladora que quiere sacar provecho de esta situación. No queremos que se sigan generando chismes o que digan que queremos monetizar, a quién se le ocurre, que queremos likes y seguidores", agregaron.

Los Patojos detallaron que estos comentarios han afectado, especialmente, Gildardo Ortiz, su papá y pareja de Yenny Ariza. "No se imaginan como está mi papá, está muy mal, el dolor que se siente como familia y como hijos no lo podemos expresar. No crean esos falsos rumores y publicaciones, se están aprovechando del tema, eso está en manos de la Fiscalía, no ha salido nada".

Finalmente, los hermanos insistieron en que tienen una "corazonada" sobre la muerte de su mamá, pero recalcaron que están a la espera de los resultados de la investigación de las autoridades. "La Fiscalía ni a nosotros nos ha llamado, aquí estamos, han sido ocho días de dolor, incertidumbre, de aguantar malos comentarios".