Video de la caída de Liam Payne abre investigación sobre lo sucedido: ¿fue un accidente?

La muerte del cantante británico Liam Payne sigue siendo investigada en Argentina, país en el que vivió sus últimos días el famoso exintegrante de One Direction. En las últimas horas, medios argentinos revelaron que el video de la caída del artista, desde el tercer piso del hotel en el que estaba, abrió una nueva línea de investigación.

¿Muerte de Liam Payne fue un accidente?

Fue en el programa Socios del espectáculo en el que los periodistas argentinos revelaron que las autoridades de ese país están analizando las grabaciones de cámaras de seguridad en las que se ve caer a Liam Payne. Las imágenes, que no se hicieron públicas, revelarían que todo fue un accidente.

"Están las cámaras, que no están circulando mediáticamente, pero las tiene la justicia, en donde se ve la escena del balcón, se ve que él se desvanece, se desmaya, y ahí lamentablemente por estar en el balcón cae, porque si estuviera en la cama, cae en la cama", reveló una de las periodistas.

Según el relato de la mujer, lo que se ve en la grabación es que Liam Payne estaba desorientado en el balcón de su habitación -situada en el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo, Buenos Aires-, aparentemente por el efecto de las sustancias que había consumido minutos antes . En ese momento, el cantante se desmaya y cae.

"No es que se quiso tirar o arrojar. Fue un accidente", aseguró la periodista y, aparentemente, las investigaciones de las autoridades argentinas, que todavía no se han pronunciado, también estarían por descartar que el cantante se quitó la vida y que todo lo que aconteció fue un terrible accidente.

Investigan a empleado del hotel por muerte de Liam Payne

A pesar de que, según el programa mencionado, la muerte de Liam Payne sería un terrible accidente, también revelaron que sí hay una persona investigada en este caso. Se trata de un empleado del hotel, un joven de 20 años.

El papá de Liam Payne se detuvo a leer mensajes -varios en inglés-, besó algunas fotos y agradeció a las jóvenes su apoyo

Según lo que revelaron los periodistas argentinos, este empleado habría sido el que llevó a Payne las sustancias psicoactivas que encontraron en la habitación. "Hay un chico investigado, tenía el turno noche en el hotel, había hecho una muy buena relación con Liam", detallaron.

Aparentemente, este trabajador se ganó la confianza del ex One Direction en los días que este estuvo en el hotel. "Él desobedece una orden de la gerencia del hotel. La orden era no ingresar nada para Liam. Él, por lo buena onda, le pide un auto por aplicación a Liam porque él quiere algo, le hace ese favor, gran error, y hay que ver qué se trasladó en ese auto, esa es una de las vías de investigación".

Agregaron que, por desobedecer esa orden, el joven no solo fue apartado del hotel, sino que también hace parte de la investigación .

¿De qué murió Liam Payne?

La causa de muerte del cantante de 31 años, según la autopsia, fue politraumatismo y hemorragia interna y externa, con un total de 25 lesiones en el cuerpo. Además, el fiscal argentino Marcelo Roma señaló que "se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".