Liam Payne y su novia tenían planes de boda para el próximo año: "Guardo tu nota cerca"

Tras unas semana de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, en un hotel en Buenos Aires, Argentina, su novia Kate Cassidy rompió el silencio y a través de una publicación reveló que tenían planes de matrimonio.

El emotivo recuerdo de la novia de Liam Payne

"Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras. Me gustaría que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fanáticos, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado", escribió.

Kate Cassidy aseguró que con la muerte del cantante siente que perdió a "mi mejor amigo, el amor de mi vida". Tras tan solo una semana de lo ocurrido en el Hotel CasaSur en Palermo, Argentina, donde ella estuvo unos días antes acompañando al artista, contó que "nada de esto se siente real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí".

¿Liam Payne y Kate Cassidy se iban a casar?

Como una gran sorpresa para los seguidores del cantante, Kate reveló que tan solo unas semanas atrás de su viaje a Argentina, la pareja había hablado de matrimonio y se habían hecho una promesa.

"Hace unas semanas, nos sentamos afuera, en una hermosa noche, manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año / comprometidos y juntos para siempre 444'", aseguró.

La modelo e influencer agregó un mensaje importante sobre el amor eterno que se prometió en ese momento con el cantante. "Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda".

Finalmente, Cassidy planteó que estos difíciles días después de la muerte de Liam han sido un espacio para entender cómo será su vida de ahora en adelante y cómo cumplirá con los sueños que tenían juntos. "Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en lo más pequeño. Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más amante de la diversión".

Concluyó: "Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya".