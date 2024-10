Dramática llamada desde hotel donde murió Liam Payne: "Está drogado y hay un balcón"

En el hotel CasaSur de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ocurrió el deceso del cantante británico de 31 años Liam Payne, recordado por haber pertenecido al grupo One Direction. La muerte del artista se confirmó el miércoles 16 de octubre: cayó del balcón que estaba en su habitación, ubicada en un tercer piso.

Preliminarmente se publicó una conversación que tuvo el jefe de la recepción del hotel con el número de emergencias 911 . En la llamada dijo: "Hola. Buenas tardes, te estoy llamando desde el Hotel CasaSur, Palermo, en el barrio Costa Rica 6032. Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien".

Después, el hombre no le respondió más a la operadora que le contestó. Se creía que la llamada había finalizado así, pero, en las últimas horas, se conoció que el empleado del lugar donde se encontraba Liam Peyne se volvió a comunicar con las autoridades.

Los detalles de la llamada al 911 antes de muerte de Liam Peyne

El medio La Nación publicó el resto de la conversación:

-Operadora 911: ¿Qué sucede en el lugar, señor?

-Trabajador hotel CasaSur: Eh, bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol, y cuando está consciente rompe, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

-Operadora 911: Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, ¿no, señor?

-Trabajador hotel CasaSur: Sí, correcto. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Él está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo la vida.

-Operadora 911: ¿Hace cuánto está ahí? ¿Es un hotel de vivienda?

- Trabajador hotel CasaSur: No, no. Hace dos o tres días que está acá.

- Operadora 911: Comprendo. No sabría ningún dato porque no pueden ingresar (a la habitación), ¿no?

- Trabajador hotel CasaSur: No.

-Operadora 911: Notificamos a lo que es personal de SAME, también, ¿escuchó?

- Trabajador hotel CasaSur: Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno…

-Operadora 911: Ya notificamos. En la llamada se notificó.

Minutos después, se reportó que Liam Peyne se había caído del balcón y que resultó con mortales heridas en el cráneo. Hay luto en la música.

