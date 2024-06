Aida Victoria Merlano ingresó al quirófano para una nueva cirugía estética: ¿qué se hizo?

Aida Victoria Merlano estuvo de nuevo en un quirófano para realizarse una intervención quirúrgica. La creadora de contenido compartió a través de sus redes sociales parte del proceso y las causas que la llevaron a someterse al bisturí.

¿Por qué se operó Aida Victoria Merlano?

La joven barranquillera debió operarse para cambiar sus prótesis mamarias luego de siete años de la primera intervención. En su cuenta de Instagram dejó ver el deteriorado estado de uno de los implantes que le fue extraído de su cuerpo.

La cirugía fue oportuna, pues la influenciadora llevaba en su cuerpo una prótesis que se había reventado y no estaba en óptimas condiciones.

“Yo no puedo creer que haya tenido esa prótesis así y no me haya dado cuenta”, dijo Aida Victoria Merlano.

La también empresaria reveló cómo fue el proceso para entrar al quirófano: “Acabo de salir de cirugía hace 20 minutos, seguramente pensaban que iba a estar zombieloca [sic] y no. Esta gente yo no sé qué hace, yo salí divinamente”.

Por ahora, Aida Victoria Merlano está en la etapa del postoperatorio, recuperándose de la intervención, pero con prótesis nuevas y según ella, en perfectas condiciones.

Así lo hizo saber en un video publicado en su historia de Instagram, donde al parecer, ya estaría en casa.

“Mi reina, yo acabo de salir de cirugía, es para que pareciera la última maracuyá del saco y estoy intacta. Me dejaron mis senos hermosos”, recalcó la influenciadora.

