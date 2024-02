Yeferson Cossio respondió a usuario que criticó su última cirugía: "Al menos no tengo su cara"

Yeferson Cossio respondió de manera polémica algunas burlas que recibió de usuarios por la reciente cirugía a la que se sometió para alargar sus piernas. El influencer paisa mide 1.83 centímetros de altura gracias a esta intervención estética.



La respuesta de Yeferson Cossio a usuarios que se burlaron de su cirugía

El creador de contenido subió un video a sus historias de Instagram en el que mostró los comentarios de algunos internautas y las respuestas que él dio. Una mujer le dijo lo siguiente: "Esas paticas 😂😂😂". Cossio le respondió que "ojalá un día sean tan gruesas como sus brazos, señora".

Agregó: "En vez de estar burlándose tanto de mí, más bien páseme la dieta y su rutina de ejercicio a ver si me pongo así de alentadito que usted".

Otro internauta aseguró que Yeferson Cossio es un "acomplejado". El empresario le respondió: "Y eso que no me tocó su cara. Esa sí no la soportaría". "Cualquier persona que modifique su cuerpo significa que no le gusta y si no le gusta, eso significa que es un acomplejado. Entonces sí, soy un acomplejado", aseveró.

Yeferson Cossio dijo que es un "egoísta"

De otro lado, Yeferson Cossio admitió que se realizó la cirugía por vanidad, pues no era algo necesario porque, además de ser doloroso, es un procedimiento que normalmente se practican aquellas personas que tienen una extremidad más corta que la otra.

El joven le pidió perdón a su novia, pues según él, ella es quien más ha tenido que soportar todo su proceso de recuperación.

"Quiero frente a todos pedirle disculpas por mi egoísmo. A ella le ha tocado todo mi proceso, cada noche me despierto, sin exagerar unas 30 o 25 veces. A ella le ha tocado verme sufrir", expresó Yeferson Cossio. Su novia añadió que "por verlo feliz, lo vale todo".