Yeison Jiménez habló de complicado problema de salud del que tendrá que operarse pronto

En medio de la promoción de su nuevo lanzamiento musical, el cantante popular Yeison Jiménez ha revelado que está enfrentando un problema de salud poco conocido y que requiere una complicada cirugía.

Últimamente al cantante se le ha visto utilizando mucho gafas de sol, incluso en lugares cerrados, lo que llevó a la pregunta de si le estaba pasando algo en sus ojos. Efectivamente, Jiménez confirmó que tiene una condición que está afectando sus ojos, motivo por el que debe cuidarse mucho más de lo normal.

(Lea también: Yeison Jiménez llora en concierto por salud de su hijo y da detalles: "Ha sido difícil" )

¿Qué tiene Yeison Jiménez?

Se trata de una condición llamada queratocono, la cual genera el adelgazamiento progresivo de la córnea y lo hace mucho más sensible a las luces fuertes. El cantante agregó que por su trabajo en el escenario, bajo muchas luces, y su paso por algunos programas de televisión, este problema ha ido avanzando bastante.

Publicidad

El cantante de 33 años detalló que "la luz me entra mucho más fuerte que a las personas normales al cerebr" y que la única solución es una cirugía que deberá realizarse en dos años aproximadamente.

"A los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma", explicó Yeison Jiménez.

Publicidad

Lo que demostró el artista es que, mientras espera que pasen los dos años y encuentra el donante para su cirugía, ha estado siguiendo los consejos médicos para cuidarse de esta condición y no dejar que avance a un panorama mucho más grave que afecte su trabajo del día a día como artista.

Según el portal, MayoClinic, el queratocono "comienza a afectar a personas que están entre el final de su adolescencia y sus treinta años. La afección puede progresar lentamente durante 10 años o más".

(Lea también: Yeison Jiménez reacciona a las críticas por tener caballos en sus conciertos )

Agregaron que los síntomas de esta condición pueden variar con el paso de los años, pero principalmente están relacionados con una visión borrosa o distorsionada, mayor sensibilidad a la luz brillante o al resplandor, necesitar cambiar la prescripción de los lentes constantemente y el empeoramiento de la visión de manera repentina.

Publicidad

Nuevo lanzamiento Yeison Jiménez

Actualmente Yeison Jiménez se encuentra promocionando su más reciente sencillo 'Tu cuarto de hora', una colaboración con su colega Alan Ramírez. El tema musical ya es tendencia en las plataformas de reproducción por reunir a dos de los exponentes más visibles en la actualidad del género popular y ranchera.