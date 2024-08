Yeison Jiménez llora en concierto por salud de su hijo y da detalles: "Ha sido difícil"

Luego de comunicar en sus redes sociales que estaba atravesando un mal momento porque su hijo de dos meses estaba en una UCI, Yeison Jiménez demostró su profesionalismo al cumplir con una apretada agenda de conciertos programados para el pasado fin de semana.

En medio de uno de esos seis conciertos, el artista de Manzanares se dejó ver afectado por la situación ante su fanaticada. Jiménez lloró sobre el escenario y habló sobre el pequeño Santiago.

¿Por qué Yeison Jiménez lloró en un concierto?

"Les pido disculpas, ha sido difícil dormir", dijo el intérprete de El aventurero y explicó con la voz entrecortada que "mi hijo apenas tiene dos meses y es complicado, me tiene estresado el tema".

El cantante también señaló que lo que más lo afecta es que "yo siempre quise ser el papá que yo no tuve, entonces no poder acompañarlo en la clínica, estando tan chiquito, me duele mucho. No había demostrado nada en ningún show, llevo seis conciertos y hoy ya se me acumuló todo".

¿Qué le pasa al hijo de Yeison Jiménez?

Según reveló el cantante en sus redes sociales días atrás, el pequeño Santiago Jiménez tuvo que ser ingresado a una UCI por una bronquitis. Luego de llorar frente a sus seguidores, el cantante dio un nuevo balance sobre lo que está pasando con su hijo.

Yeison Jiménez señaló que tras cumplir con seis conciertos durante el fin de semana, regresó a su casa y se preparó para visitar a su hijo, quien sigue en la clínica.

"Anoche me devasté un poco porque el bebito la estaba pasando mal, ahora voy a verlo de nuevo, sigue en la clínica, está estable para todos lo que me están preguntando y con la gloria de Dios él va a estar acá pronto", comunicó y luego publicó una foto con su hijo informando que se estaba recuperando.

