Yina Calderón habla sobre el estado de salud de su mamá: "No se lo deseo a nadie"

Por medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón aclaró el estado de salud actual de su madre, a quien una enfermedad viral reciente la llevó a ser internada en una unidad de cuidados intensivos.



"Yo he tenido momentos difíciles, he tenido momentos de toda índole, he tenido rupturas amorosas, pero yo por nada de eso he sufrido, pero lo de mi mamá, o sea, ver a tu mamá entrar a una UCI, yo no se lo deseo a absolutamente a nadie", comentó la también DJ.

Yina Calderón explicó que su madre debió pasar casi una semana en un hospital de Pitalito a causa un cuadro de dengue, el cual se vio agravado por su padecimiento de diabetes.

El dengue, la cual es una enfermedad transmitida por mosquitos, produce en quien la padece intensos episodios de fiebre, dolores de cabeza, malestar muscular y articular, síntomas gripales y, de no ser tratada de manera adecuada, puede ser mortal.

En diferentes videos mostró a su madre en una cama de hospital mientras avanzaba en su proceso de recuperación.

"Quiero agradecerles a ustedes y al hospital, y recomendarles que se cuiden del dengue", destacó Yina Calderón, quien aseguró que, tras el episodio, retomará sus compromisos laborales en la ciudad de Bogotá.

Los expertos aconsejan que, para evitar contagiarse del dengue, las personas deben implementar el uso de repelentes e insecticidas, utilizar ropa que los proteja de las picaduras y evitar aguas estancadas, un ambiente que es propicio para la proliferación de los mosquitos que transmiten esta enfermedad.