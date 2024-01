Yina Calderón mostró el tatuaje que se hizo en la cola para tapar enorme cicatriz de biopolímeros

La empresaria de fajas Yina Calderón es una de las muchas colombianas que han tenido complicaciones de salud por cuenta de los biopolímeros. La DJ de guaracha se ha sometido a varias intervenciones para retirar estas sustancias de sus glúteos.



Recientemente, la creadora de contenido les contó a sus seguidores que se hizo un tatuaje en la cola con el fin de cubrir la cicatriz que le quedó después de varias cirugías. "Ustedes no imaginan lo duro que es este proceso, soy paciente de biopolímeros, saqué ya el 90% de ese veneno de mi cuerpo y decidí tatuar mi cicatriz", lamentó Yina Calderón.

La joven explicó que aún le faltan detalles al tatuaje, pero espera que pronto quede terminado y así pueda mejorar la apariencia de su cola, algo que, dice Yina Calderón, le ha afectado su autoestima.

Y es que, pese a que los médicos le recomendaron no realizarse más cirugías, la empresaria de fajas decidió ponerse nuevos implantes en los glúteos y esto le complicó aún más su salud.

"Mi glúteo está totalmente caído, mi cuerpo rechazó a toda costa las cirugías en los glúteos 🍑 La única solución que le veo es que me hagan una transferencia de grasita al glúteo 😭", dijo en su momento.



"Tener un complejo es muy duro, solo quien lo sufre sabe el descanso que se siente poderlo superar o lidiar con el 🔥❤️", "Cuando veo estas cosas amo mi cola tal y como Dios me la creó... Qué remiendos 😮😮", "Esa mujer se sigue pasando agujas en la cola. Ya déjela descansar" y "Pobre Yina con eso de los biopolímeros, espero mejore tanto por dentro como por fuera", opinan usuarios en redes sociales.

En mayo de 2023, Yina Calderón contó que hace algún tiempo, mientras se realizaba una resonancia pélvica para evaluar el estado de los biopolímeros en sus glúteos, los médicos descubrieron que tenía un mioma intramural del tamaño de un huevo, así que le advirtieron que, si deseaba ser madre, debía pasar por un tratamiento para reducir el tamaño de la masa al interior de su útero.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis, a mí me salió un mioma intramural. Eso le da a 1 mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, contó al programa La Red, de Caracol Televisión.