Consejos clave para la entrevista de visa americana: qué decir y errores a evitar

Obtener unavisa estadounidense puede ser un proceso desafiante, especialmente cuando se deben superar las preguntas durante la entrevista consular. Este es un paso crucial para obtener este permiso y, aunque la decisión final depende de varios factores, una preparación adecuada es fundamental.

Según Juan Felipe Castro Niño, abogado especialista en derecho migratorio de Global Exchange International, proporcionó información a Noticias Caracol, de lo importante que es tener claridad y precisión en las respuestas, además de evitar ciertos errores que pueden perjudicar la solicitud.



Respuestas a evitar durante la entrevista de visa

Uno de los aspectos más destacados durante la entrevista es la forma en que se responden las preguntas del oficial consular. Según Castro Niño, los solicitantes deben evitar respuestas evasivas o ambiguas, así como aquellas que sean demasiado breves o demasiado detalladas.

Errores o información desactualizada pueden llevar a retrasos, denegaciones de visa o incluso problemas legales. - Fotomontaje Noticias Caracol

Las respuestas monosilábicas pueden dar una impresión de inseguridad o falta de preparación, mientras que dar información innecesaria puede generar confusión. “La clave está en responder únicamente lo que el oficial consular pregunta, con veracidad y exactitud. Se debe evitar brindar detalles que no han sido solicitados, ya que pueden abrir líneas innecesarias de indagación", explica el abogado.

También, es importante que no improvise, especule o hable de temas ajenos a la pregunta que le realicen. La entrevista debe ser manejada con sobriedad, transmitiendo seguridad sin caer en excesos informativos.



Qué información personal o familiar debe compartir y cuál evitar

En cuanto a la información personal y familiar, la regla principal es proporcionar solo lo que se ha solicitado explícitamente. Si bien es crucial ser transparente, debe evitar ofrecer datos que no hayan sido requeridos. "No es necesario improvisar ni especular sobre temas no relacionados con la pregunta. La entrevista debe llevarse de manera ordenada y sin distracciones", afirma Castro Niño.

Publicidad

Esto también incluye evitar compartir detalles sobre la vida personal o familiar que no sean relevantes para la solicitud de visa. Además, si se incluyen detalles incorrectos o imprecisos, se puede generar una interpretación equivocada sobre las intenciones del solicitante. Aclarar puntos irrelevantes puede hacer que el proceso se vuelva más complicado.



El propósito del viaje: cómo evitar errores comunes

Uno de los errores más comunes es ofrecer respuestas vagas sobre el propósito del viaje, como decir "voy a turismo", sin entrar en detalles específicos. Según el abogado, esta respuesta es aceptable, pero es insuficiente si no está acompañada de información clara sobre el viaje.

"Es fundamental especificar las ciudades a visitar, el tipo de hospedaje, y las actividades que se realizarán durante el viaje", comentó Castro Niño. Además, explicar por qué se eligió ese destino en particular puede ser un buen punto a favor.

El formulario DS-160 es una parte crucial del proceso de solicitud de visa. - iStock (Getty Images/iStockphoto)

Publicidad

Tener un plan de viaje detallado y bien estructurado demuestra que el solicitante tiene intenciones claras y que no se trata de un viaje impulsivo. Indicar la duración de la estadía, las reservas de alojamiento y las actividades previstas ayudará a establecer que el viaje tiene fines legítimos y temporales, lo que aumenta la credibilidad ante el oficial consular.



Cómo evitar respuestas contradictorias o poco claras

Las respuestas contradictorias o confusas suelen levantar dudas. Esto se puede notar a través de movimientos o incoherencias entre lo declarado en el formulario DS-160 y lo dicho en la entrevista. Castro Niño explica que cualquier contradicción puede generar sospechas y, en muchos casos, resulta en una negación de la visa.

"Las respuestas contradictorias o poco claras suelen evidenciarse a través de titubeos, vacilaciones o respuestas que no coinciden con la información previamente consignada en el formulario DS-160. Cuando lo declarado por el solicitante no guarda coherencia con lo expresado en la entrevista, se generan dudas razonables sobre la veracidad de sus intenciones, lo cual puede derivar en una negación inmediata de la visa", detalló.

Es vital que el solicitante esté bien preparado y que sus respuestas sean consistentes con la información proporcionada en el formulario. Tener claridad sobre la duración de la estancia, el tipo de alojamiento y las actividades específicas puede ayudar a evitar respuestas contradictorias. Además, un conocimiento completo del formulario DS-160 es esencial, ya que es la base de la solicitud de visa.

El formulario DS-160 es la Solicitud de Visa de No Inmigrante en Línea, utilizada por todas las personas que desean obtener una visa temporal. - WPS Office

Consejos para transmitir confianza y credibilidad

La confianza es clave durante la entrevista. Los solicitantes deben ser claros y concisos al responder, demostrando que conocen su caso a fondo. No se deben hacer afirmaciones exageradas ni ofrecer detalles innecesarios. En su lugar, la transparencia y la claridad son fundamentales.

Publicidad

"El principal consejo es conocer en profundidad el formulario DS-160 que usted mismo ha diligenciado. Este documento contiene la base de su solicitud y debe ser congruente con cada una de sus respuestas. Es recomendable tener claridad sobre el tiempo de permanencia en EE. UU., el tipo de hospedaje, las personas con quienes se encontrará, y las actividades planeadas. Contestar con seguridad, sin exageraciones y sin inconsistencias, transmite confianza y refuerza la credibilidad del caso", indicó Castro Niño.



¿Por qué se niegan visas a jóvenes con buen perfil económico?

A pesar de contar con un buen trabajo y solvencia económica, algunos solicitantes de visa, especialmente los jóvenes, enfrentan rechazos. Según el abogado, esto ocurre generalmente debido a una falta de preparación en la entrevista o a una declaración imprecisa en el formulario DS-160.

"Las negaciones en estos casos generalmente obedecen a una inadecuada preparación para la entrevista, a la falta de argumentación sólida sobre el propósito del viaje o a un formulario DS-160 mal diligenciado. En algunos casos, la información consignada no refleja adecuadamente el perfil del solicitante. Es esencial enfatizar que se tienen fuertes arraigos en Colombia (familiares, laborales y económicos) y que el viaje tiene fines legítimos y temporales. También se debe dejar claro que el solicitante no tiene intenciones de trabajar ilegalmente en los Estados Unidos, especialmente si cuenta con una posición profesional estable y atractiva en su país de origen", afirmó Castro Niño.

Si el propósito del viaje no está claro o no se presenta un plan adecuado, la visa puede ser rechazada. - Freepik y Getty Images

Publicidad

Los jóvenes con trabajos estables o profesionales atractivos deben asegurar al oficial consular que no tienen intenciones de quedarse en Estados Unidos más allá del período autorizado. Si el propósito del viaje no está claro o no se presenta un plan adecuado, la visa puede ser rechazada.

DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co