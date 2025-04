El único país Latino que no celebrará Semana Santa en 2025 está en Suramérica: esta es la razón

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad, que se celebra en la última semana de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, es observada con gran devoción en muchos países alrededor del mundo. En naciones como España, Italia, México y Colombia, la Semana Santa es marcada por procesiones multitudinarias, misas solemnes y diversos actos simbólicos que reflejan la profunda fe y tradición religiosa de sus habitantes.

Sin embargo, no todos los países celebran la Semana Santa. Existen varias naciones donde esta festividad pasa desapercibida, principalmente debido a la predominancia de otras religiones o la ausencia de reconocimiento oficial de las festividades cristianas. Entre estos países se encuentran Japón, Corea del Sur, China, Mongolia, Vietnam, Ghana, Kazajistán y Uzbekistán.

En Japón, por ejemplo, la mayoría de la población sigue el budismo y el sintoísmo, mientras que en Corea del Sur, aunque el catolicismo ha ganado presencia, la Semana Santa no es una festividad nacional. En China, aunque hay comunidades católicas que celebran la Pascua, el gobierno no la reconoce oficialmente. Vietnam, por su parte, no celebra fechas religiosas de ningún tipo, incluida la Navidad.

Países como China y Japón profesan, en su mayoría, la religión budista - Getty Images

En Kazajistán y Uzbekistán, la mayoría de la población profesa el islam, por lo que las celebraciones cristianas no forman parte del calendario nacional. Ghana, aunque goza de libertad religiosa, no tiene una tradición sólida relacionada con la Semana Santa, por lo que su conmemoración es poco común. En contraste, países con fuerte herencia católica como Colombia, Perú, Ecuador o Filipinas, e incluso algunos de mayoría protestante como Inglaterra o Alemania, conservan viva la tradición de la Semana Santa.

Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, se llevan a cabo los Oficios Santos de la Semana Santa - OBISPADO - Archivo

El único país latinoamericano que no celebra Semana Santa

En América Latina, la Semana Santa es ampliamente celebrada debido a la profunda influencia del cristianismo en la región. Sin embargo, hay un país en Suramérica que no conmemorará esta festividad en 2025. Este país es Uruguay.

En lugar de Semana Santa, Uruguay celebra la Semana de Turismo, que coincide con el período de la Semana Santa en otros países de la región. Esta semana, que se extiende desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de abril en 2025, es una oportunidad para que los uruguayos disfruten de actividades recreativas y turísticas, aprovechando los días libres para viajar y descansar.

La Semana de Turismo en Uruguay refleja la identidad laica del país y su enfoque en la promoción de actividades culturales y recreativas. Durante esta semana, los uruguayos participan en una variedad de eventos y actividades, desde festivales y conciertos hasta excursiones y visitas a parques nacionales. Las ciudades y pueblos de Uruguay se llenan de turistas, tanto nacionales como internacionales, que buscan disfrutar de las bellezas naturales y la rica cultura del país.

Este enfoque en el turismo y la recreación durante la Semana de Turismo ha contribuido al desarrollo económico de Uruguay, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte. Además, la Semana de Turismo ofrece una oportunidad para que las familias uruguayas se reúnan y disfruten de tiempo juntos, fortaleciendo los lazos comunitarios y familiares.

En Uruguay, en vez de Semana Santa, se celebra la Semana del Turismo - Getty Images

