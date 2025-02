Las 5 mejores formas de servir al prójimo, según el padre Linero: oración para este 4 de febrero

En la mañana de este martes, 4 de febrero de 2025, el padre Alberto Linero elevó una profunda oración en la que resaltó la importancia de la fe, la gratitud y el servicio a los demás. Durante su reflexión, destacó que despertar cada día es un acto de amor divino y que cada persona debe tener la certeza de que Dios los acompaña. Así como es usual en su conversación matutina con los televidentes de Noticias Caracol en vivo, el padre Linero hizo la oración del día acompañada de una reflexión y la lectura del evangelio.

"Quisiera que cuando tú te despiertes y abres tus ojos, tengas en el corazón claro que Dios está contigo. Supieras con certeza que él está ahí amándote, bendiciéndote. Sí, que al abrir los ojos tengamos conciencia de su amor para nosotros. De hecho, abrir los ojos y estar vivos es ya una bendición, una manifestación del amor de Dios", comenzó con la reflexión dada a las 6 de la mañana.

(Lea también: Alberto Linero revela cuál ha sido el momento más doloroso de su vida )



"Tengo la oportunidad de estar vivo"

Durante su mensaje, el sacerdote también habló sobre la importancia de la gratitud y la reflexión personal, especialmente en los momentos de melancolía. Recordó que muchas personas no tienen la oportunidad de ver un nuevo día, lo que debe ser motivo suficiente para llenarse de alegría y continuar adelante, frente a esto el padre Linero se pone "a pensar en cuánta gente no tiene la oportunidad que yo tengo de estar vivo, de los que murieron anoche y yo estoy aquí. Eso ya es manifestación del amor de Dios, bendición y poder de Dios en mí, por lo que eso me tiene que llenar de alegría y de gozo para seguir adelante", dijo.

Las 5 mejores formas de servir al prójimo, según el padre Linero - Día a Día

El padre Libero también compartió una reflexión sobre el título de su próximo libro, en el que quiere intentar representar la importancia de la esperanza y la perseverancia. Según explicó, la frase "Hoy es todavía" representa la idea de que mientras una persona tenga vida, siempre tendrá la oportunidad de seguir luchando y que "mientras uno esté vivo algo puede hacer, hay que tener esperanza y dar la batalla".



Oración para este martes, 4 de febrero de 2025

"Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día, por tu amor, por tu paz y por todo lo que tú nos regalas. Te damos gracias porque tú no nos dejas y de manera especial con confianza y humildad te suplicamos una bendición poderosa. Trae sobre nosotros salud, pasa tu mano sanadora sobre todo nuestro ser; trae paz, paciencia, prosperidad para nuestro corazón y llénanos de ti, tú que lo eres todo ayúdanos a confiar y a creer en tu misericordia. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas".

Publicidad

En cuanto al papel de la evangelización, el padre Alberto Linero enfatizó que su propósito principal es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada persona. Señaló que muchos evangelizadores han centrado sus esfuerzos en discursos bien estructurados, pero que el verdadero mensaje de la fe radica en compartir experiencias personales de transformación y que a ellos "los valoro, oro por ellos y doy gracias, encuentro que nos hizo falta entender que la evangelización es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. El Señor decía 've con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho en ti', esa es la síntesis de la evangelización", afirmó.

"Ellos como obispos deben ser testigos de lo que Dios ha hecho en ellos y es lo que el salmista nos muestra. Es muy fácil decir 'Dios sana' pero es más fuerte decir 'Dios me ha sanado', es fácil decir 'si te rompes, te restauras' a decir 'en la experiencia que tuve, Dios hizo esto en mí'; hay que ser testigos. Oren por sus sacerdotes, por sus presbíteros y exíjanles que sean hombres buenos de verdad", agregó.



Salmo del día: Salmo 21

Cumpliré mis votos delante de sus fieles.

Los desvalidos comerán hasta saciarse,

alabarán al Señor los que lo buscan:

viva su corazón por siempre.

Publicidad

Lo recordarán y volverán al Señor

hasta de los confines de la tierra;

en su presencia se postrarán

las familias de los pueblos.

Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,

ante él se inclinarán los que bajan al polvo.

Me hará vivir para él, mi descendencia lo servirá,

hablarán del Señor a la generación futura,

contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:

todo lo que hizo el Señor.



Las mejores 5 formas de servir

"Por otro lado, el padre Alberto Linero abordó la importancia del servicio a los demás y presentó cinco claves para ayudar al prójimo de manera genuina. Explicó que servir no debe ser un acto egoísta, sino un compromiso con la autenticidad, el respeto y el aprendizaje.



Busque poder ayudar: "No hay que sentarse en la banca de la casa a esperar a que alguien pase y poder ayudarle. Decir 'Quien necesite ayuda mía, aquí estoy', hay que pararse y hacerlo". Sea auténtico: "Me preocupa que el mundo de los filtros en Instagram volvió a la gente falsa, se les olvidó ser auténticos y como en edición todo se compone. Hay que ayudar siendo genuino y ayudar desde lo que eres. Bendiga al otro desde su autenticidad". No busque una recompensa: "Tú sabes que yo prefiero cuando la gente dice 'Dios se lo pague' y me ha pasado que a la gente se le olvida hacer cosas y yo no digo nada, porque Dios paga mejor que el grupo o la parroquia y paga doble o triple". Sea respetuoso: "En nombre del servicio no puedo irrespetar al otro, a veces si el otro me dice 'no quiero ayuda' tengo que respetar eso; no porque crea que necesita de mí voy a ser invasivo en su historia". Aprenda de la experiencia: "Necesitamos que ayudar a alguien nos enseñe; yo me he salvado de un montón de errores viendo el de los demás, es más sensato que el que aprende de sus errores. Si yo vi que el se quemó, yo me distancio de ese lugar".

Las 5 mejores formas de servir al prójimo, según el padre Linero - Día a Día

Escrituras para este 4 de febrero de 2025

Hebreos 12, 1-4

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Publicidad

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.

Marcos 5, 21-43

Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá.

Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.

Publicidad

Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.

Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.

Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.