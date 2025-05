Método de 5 pasos para aprender inglés viendo series o películas, según Cambridge

Aprender inglés es para muchos una oportunidad de estudiar, laborar y conocer distintas culturas. Hay muchas formas de adaptarse al idioma y comprender su estructura, una de las más efectivas y recomendadas por la Universidad de Cambridge es viendo series o películas. Este enfoque, según la institución, mejora la comprensión auditiva, fortalece el vocabulario y la pronunciación, además ayuda a familiarizar al estudiante con diferentes acentos y expresiones.

De acuerdo con lo explicado por la institución, este es uno de los mejores métodos para aprender el idioma, pues no se siente como una obligación. El estudiante tendrá que aprender por medio de diálogos reales, expresiones coloquiales, entonaciones, modismos, entre otros. Además, como las series suelen tener personajes recurrentes, Cambridge explica que es más fácil adaptar sus maneras de hablar. Plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney+ ofrecen la posibilidad de cambiar el idioma y los subtítulos.



¿Cómo empezar a aprender inglés viendo series o películas?

El primer paso recomendado es elegir un contenido adecuado al nivel y la edad de la persona. Por ejemplo, para niños y niñas, la institución recomienda programas cortos que repitan estructuras, puesto que la repetición suele favorecer la memorización. En el caso de adolescentes o adultos, se pueden usar tráiler, clips breves o episodios completos de series con temas de su interés, siempre considerando el nivel de dificultad del idioma.

A algunas personas les funciona repetir el mismo episodio o fragmento varias veces, comenzando con subtítulos en el idioma materno, luego en inglés, y finalmente sin subtítulos, lo que permite asociar sonidos con palabras escritas, entender mejor las estructuras del idioma y, con el tiempo, acostumbrarse a escucharlo sin apoyo visual.



¿Cuándo usar subtítulos y cuándo no?

Según Cambridge, el objetivo de usar subtítulos es comprender el idioma sin detenerse a analizar palabra por palabra, y así captar la idea principal de la serie o película, sin necesidad de traducir todo de forma literal. Sin embargo, el uso de subtítulos debe adaptarse al nivel del estudiante:



En niveles iniciales, los expertos recomiendan empezar con subtítulos en español para entender la trama.

los expertos recomiendan empezar con subtítulos en español para entender la trama. En niveles intermedios, sí se pueden activar los subtítulos en inglés para fortalecer la relación entre el audio y el texto escrito.

sí se pueden activar los subtítulos en inglés para fortalecer la relación entre el audio y el texto escrito. Ya en niveles avanzados, expertos sugieren ver el contenido sin subtítulos, desarrollando la capacidad de comprensión auditiva sin apoyos.

"La primera gran pregunta que surge cuando se piensa en el uso de este recurso para practicar la lengua es si es mejor ver las series y películas con o sin subtítulos. Pues bien, la respuesta dependerá del nivel de competencia en la segunda lengua, así como del estilo o estilos de aprendizaje predominantes del aprendiente y de su objetivo u objetivos de aprendizaje", explicó Manuela Mena, directora académica de la escuela de idiomas The Language House, a Cambdrige.



Método de 5 pasos para aprender inglés viendo televisión

Seleccione un fragmento breve de un episodio con audio, con audio en inglés y subtítulos. Luego, tiene que escribir un resumen breve de lo que cree que pasará en esa escena.

Vuelva a ver el fragmento seleccionado y anote las palabras o expresiones que logre entender.

Reproduzca nuevamente el clip, esta vez con subtítulos en inglés. Amplíe la lista de palabras y corrija el resumen del primer paso en caso de ser necesario.

Vea nuevamente el fragmento con subtítulos en español para comprobar si entendió bien.

Cree un glosario personal con términos nuevos, acompañados de definiciones o ejemplos y redacte una breve reseña del fragmento visto.

Este método es conocido por algunos como el "método Netflix", el cual se puede personalizar según el nivel de cada persona, puesto que no se trata de sentarse frente al televisor o celular de manera pasiva, sino de interactuar con el contenido, prestar atención a los diálogos, tomar nota y repetir frases.

Actividades de Cambridge para aprender inglés

Antes de ver el episodio



Lea el título del capítulo y escriba una hipótesis sobre lo que podría ocurrir.

Identifique palabras o temas relacionados con cada episodio.

Consulte actividades o información disponible en las páginas oficiales de cada serie o película.

Mientras ve el episodio



Haga pausas para verificar si entendió lo que pasó.

Formule preguntas como: "¿Qué acaba de pasar"?, "¿Por qué reaccionar así?", o "¿Qué ocurrirá después?"

Le ayudará observar el lenguaje no verbal de cada personaje (gestos, tono, expresión facial).

Después del episodio



Comente en voz alta el episodio, usando el inglés siempre que sea posible.

Escriba un resumen breve del contenido.

Dibuje escenas o personajes y etiquételos.

Compare la serie con un libro o historia similar.

represente una escena inventando los diálogos o creando finales alternativos

Actividades por grupo para aprender inglés, según el grupo de edad

Para niños de 5 a 12 años



Use juguetes para reproducir escenas en inglés.

Juegue a describir personajes a partir de imágenes y así adivinar de quién se trata.

Dibuje personajes y etiquételos con palabras básicas del vocabulario.

Escuche las mismas canciones o episodios varias veces para facilitar la repetición.

"Cualquier oportunidad de escuchar el inglés es útil, pero si quieres que tu hijo o hija mejore en las cuatro habilidades del idioma comprensión auditiva (Listening), expresión oral (Speaking), comprensión de lectura (Reading) y expresión escrita (Writing), intenten realizar algunas actividades didácticas complementarias", se lee en los consejos de Cambridge.

Adolescentes y adultos



Vea tráilers en inglés y comente su contenido.

Compare diferentes series o películas.

Escriba y represente guiones propios basados en escenas sin sonido.

Como en los 5 pasos, redacte reseñas de episodios o haga comparaciones entre historias.

¿Cómo aprovechar al máximo los consejos de Cambridge?

Intente ver un capítulo al día o dedicar una hora a la semana para avanzar de forma constante

Lleve un cuaderno de vocabulario y anote las palabras y expresiones que no conoce para revisar previamente su significado. Luego, trate de usarlas en frases propias para memorizarlas.

Repita frases cortas y repítalas en voz alta. Según Cambridge, esto ayuda a mejorar su pronunciación y entonación.

Por último, intente interactuar con otras personas, ya sea por medio de redes sociales, amigos o familiares.

"Visionar series de televisión puede ayudar enormemente al desarrollo de la competencia comunicativa, pues constituye una excelente manera de ampliar el repertorio léxico, aprender expresiones coloquiales e idiomáticas en contexto, copiar la entonación correcta dependiendo de la situación comunicativa y mejorar la pronunciación", según la institución.

Series recomendadas por Cambridge para aprender inglés

Cambridge aclaró que no todas las series tienen el mismo nivel de dificultad, ni todas son adecuadas para principiantes, por lo que escoger una serie adecuada al nivel de cada estudiante será fundamental para apoyar el proceso de aprendizaje de otro idioma.

Para principiantes



Vikings

Game of Thrones

Killing Eve

Friends

Peppa Pig

Intermedio



The Crown

Stranger Things

Downton Abbey

Mad Men

El cuento de la criada

Avanzado



The Night Of

Peaky Blinders

Black Mirror

Sherlock

"Aunque no existe una fórmula mágica para saber cuál es la serie que mejor se adapta a tu nivel, sí que podemos hacerte algunas recomendaciones. No obstante, la mejor prueba para saber si eres o no capaz de seguirla es empezarla y ver si te engancha. En caso afirmativo, habrás descubierto cuál es 'tu serie'", concluyó el estudio de Cambridge.

