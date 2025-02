Oración de San José Gregorio Hernández para pedir por los enfermos: ¿cómo recitarla?

En tiempos de enfermedad y desesperanza, muchas personas encuentran consuelo en la fe y la oración . San José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, es una figura venerada por su dedicación a la medicina y su profunda espiritualidad. Su intercesión es buscada por aquellos que necesitan sanación física, emocional y espiritual.

San José Gregorio Hernández, nacido en Isnotú, Venezuela en 1864, fue un médico y filántropo que dedicó su vida a ayudar a los más necesitados. Su carrera la realizó en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en París. Cuando regreso a su país, se dedicó a atender a los pobres y enfermos, ganándose el apodo de "médico de los pobres". Su vida estuvo marcada por su devoción a Dios y su compromiso con el bienestar de los demás.

Su compasión y habilidades médicas lo convirtieron en una figura querida y respetada. A lo largo de su vida, combinó su práctica médica con una profunda fe en Dios, lo que le permitió realizar su trabajo con amor y dedicación. Hasta hoy, muchas personas recurren a él en busca de ayuda y sanación.

La oración a San Gregorio Hernández es una forma de pedir su intercesión ante Dios para obtener la sanación y la salud. - YURI CORTEZ/AFP

Siendo así, la oración a San José Gregorio Hernández es una súplica poderosa que ha sido transmitida de generación en generación. Esta no solo pide por la sanación del cuerpo, sino también por la paz del alma y la fortaleza espiritual. Conozca esta oración que puede recitar en momentos de necesidad, confiando en la intercesión de este santo.



Oración a San José Gregorio Hernández para la salud y la sanación

La oración a San José Gregorio Hernández es una forma de pedir su intercesión ante Dios para obtener la sanación y la salud. Es especialmente poderosa cuando se recita con fe y devoción:

"Oh, San José Gregorio Hernández, médico de los pobres y siervo fiel de Dios, acudo a ti en este momento de necesidad. Te pido que intercedas ante el Señor por mi salud y sanación. Tú, que dedicaste tu vida a aliviar el sufrimiento de los enfermos, escucha mi súplica y ayúdame a encontrar la paz y la fortaleza en este momento difícil. Que tu espíritu de amor y compasión me acompañe siempre. Amén."

Oración de San José Gregorio por los enfermos y si va a realizar una cirugía

Como se mencionó, este santo, especialista en medicina, realizaba todo proceso a través de la fe en Dios. Existen otras oraciones que puede utilizar durante algún proceso de enfermedad:

"Padre Santo, te pido que extiendas tu mano sanadora sobre todos los enfermos. Concede alivio a sus dolores y fortaleza a sus espíritus. Que tu amor y tu misericordia los envuelvan, dándoles paz y esperanza en estos momentos difíciles. Amén."

De acuerdo con creencias populares e investigaciones de universidades como la Universidad del Rosario, un grupo de jóvenes realizó un proyecto sobre la relación entre la medicina y la religión en José Gregorio Hernández para el año 2017. En este proyecto se citaron testimonios de pacientes con enfermedades o dolores inexplicables por la ciencia, donde solo la fe en el santo producía milagros:

"Yo atiendo cualquier tipo de mal, sea lo que sea. Durante el tiempo que llevo trabajando para el Hermano, he visto infinidad de milagros y por eso creo que todos tenemos la posibilidad de sanarnos si creemos y pedimos con devoción. El éxito está en la fe que se le ponga, que es fundamental en la recuperación de quien acuda a nuestro amado José Gregorio. Sin fe no hay nada que hacer. Además, a mí no me gusta cobrar, esto fue un don que se me dio por Dios y el Hermano para ayudar a todos los que lo necesiten, aunque en ocasiones algunas de las personas que me visitan me dan ayudas voluntarias por mi tiempo y esas cosas" (Claudia). Se cita en el proyecto presentado por la Universidad del Rosario.

José Gregorio Hernández se graduó en medicina en la Universidad Central de Venezuela en 1888 - Tomada de X: @JOSENAV88734708

De esa manera, cuando alguien va a ser sometido a una operación, es natural sentir miedo y ansiedad. Esta creencia invita a pedir la intercesión de San José Gregorio Hernández, siendo él una fuente de consuelo y fortaleza. Este es un fragmento de la oración:

"Oh, San José Gregorio Hernández, médico de los pobres y siervo fiel de Dios, te pido que intercedas ante el Señor por [nombre de la persona] que va a ser operado(a). Que tu espíritu de amor y compasión lo(a) acompañe durante la operación, guiando las manos de los médicos y proporcionando una recuperación rápida y completa. Amén."

Realice con fe y devoción la oración de San José Gregorio Hernández.

La fe y la devoción son esenciales en la oración a San José Gregorio Hernández. Al recitar esta oración, es importante hacerlo con un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir la gracia divina, así como lo explica la persona que se citó en la investigación. La intercesión de San José Gregorio Hernández puede ser una fuente de consuelo y esperanza, ayudando a las personas a encontrar la paz y la sanación en momentos de dificultad.