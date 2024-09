¿Por qué olvida sus sueños al despertar? Psicólogo explica este fenómeno

Despertarse y no acordarse de los sueños es una experiencia común para muchas personas. Aunque todos experimentamos múltiples episodios oníricos durante la noche, a menudo nos levantamos sin recordar nada. Este fenómeno ha intrigado a científicos y psicólogos durante años, y existen varias teorías que intentan explicar por qué ocurre.

Razones por los que no recuerda sus sueños

Represión de emociones

Una de las teorías más antiguas proviene del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Según el experto, no recordar los sueños puede ser un mecanismo de defensa del inconsciente para reprimir emociones y sentimientos que resultan difíciles de aceptar. Las visiones pueden reflejar conflictos internos y, al no recordarlos, evita enfrentar estos problemas.

Sueños incomprensibles

Otra explicación es que los sueños pueden ser tan extraños o ilógicos que la mente consciente no puede procesarlos adecuadamente. A menudo contienen elementos surrealistas y fantásticos que no tienen sentido en la realidad, lo que dificulta su retención en la memoria consciente.

Actividad cerebral

Investigaciones recientes sugieren que la actividad en ciertas áreas del cerebro, como la región temporo-parietal, influye en la capacidad para recordar los sueños. Las personas que tienen más activa esta área tienden a despertarse más frecuentemente durante la noche y, por lo tanto, tienen más oportunidades de recordarlos.

Por otro lado, aquellos con menor actividad en esta región pueden tener más dificultades para recordar lo que vieron en la noche.



Importancia de los sueños

Procesamiento emocional

Los sueños juegan un papel crucial en el procesamiento de las emociones. Durante esto, el cerebro trabaja para organizar y consolidar las experiencias y emociones del día. Descansar ayuda a manejar el estrés y a resolver problemas emocionales, aunque no siempre recuerde estos procesos al despertar.

Consolidación de la memoria

Además, los recuerdos pueden contribuir a la consolidación de la memoria. Durante el sueño REM (movimiento ocular rápido), el cerebro procesa y almacena información, fortaleciendo las conexiones neuronales. Aunque no recuerde, este proceso es esencial para la salud mental y cognitiva.



Cómo mejorar la memoria de los sueños

Una forma efectiva de mejorar la memoria de los sueños es llevar un diario de sueños. Mantenga un cuaderno y un bolígrafo junto a su cama y anote cualquier fragmento que recuerde tan pronto como se despierte. Con el tiempo, este hábito puede ayudarle a recordar más detalles de sus visiones. Tener una rutina de sueño regular también puede mejorar la memoria de las visiones. Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular los ciclos, aumentando las posibilidades de recordarlos.