¿Puede quedar embarazada si tiene relaciones durante la menstruación? Esto explica una especialista

La posibilidad de embarazodurante la menstruación es una inquietud frecuente. Aunque las probabilidades son bajas, no son inexistentes. Comprender el funcionamiento del ciclo menstrual y la vida útil de los espermatozoides es fundamental para evaluar este riesgo. Además, algunas mujeres pueden confundir un sangrado intermenstrual con la menstruación, lo que lleva a pensar erróneamente que se encuentran en un periodo "seguro".

Este tipo de sangrado puede coincidir con la ovulación, que es el momento de mayor fertilidad del ciclo. Por esta razón, confiar únicamente en el calendario, sin conocer en profundidad el propio cuerpo, puede aumentar el riesgo de un embarazo no planificado.

El ciclo menstrual no es igual en todas las mujeres. En los ciclos más cortos, la ovulación puede presentarse pocos días después de finalizar el sangrado menstrual. Como los espermatozoides pueden sobrevivir en el tracto reproductivo femenino durante varios días, existe la posibilidad de que aún estén activos cuando ocurre la ovulación, lo que puede dar lugar a una fecundación.

La educación sexual integral es una herramienta clave para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su vida sexual.

Además del riesgo de embarazo, tener relaciones sexuales sin protección en cualquier momento del ciclo implica una exposición a infecciones de transmisión sexual. Por esto, el uso de métodos anticonceptivos es clave para prevenir tanto embarazos no deseados como enfermedades.

Noticias Caracol habló con la enfermera jefe Giovanna Sierra Rodríguez, especialista en Sistemas de Calidad en Salud y auditora en ICONTEC, quien explicó: “Sí puede quedar embarazada, aunque es poco común, existe una probabilidad de embarazo si se tienen relaciones sexuales durante el periodo menstrual”.



Cómo influye el ciclo menstrual

El ciclo menstrual promedio tiene una duración de entre 28 y 30 días. Sin embargo, algunas mujeres presentan ciclos más cortos, que pueden oscilar entre 21 y 24 días. En estos casos, la ovulación puede presentarse alrededor del día 7 del ciclo. Si una mujer mantiene relaciones sexuales hacia el final de su periodo, los espermatozoides pueden permanecer viables hasta el momento de la ovulación, lo que incrementa la probabilidad de un embarazo.

Según explica la enfermera jefe Giovanna Sierra Rodríguez, “esto depende de varios factores, como la duración del ciclo menstrual de la mujer y la vida útil de los espermatozoides”. Cuando el ciclo es corto, por ejemplo de 21 días, la ovulación puede ocurrir poco después de finalizar el sangrado menstrual.

La duración del sangrado menstrual también influye para saber si puede tener relaciones sexuales

La duración del sangrado también es un factor relevante. Si se extiende por más de cinco días y la ovulación ocurre en los primeros días del ciclo, existe una ventana fértil más cercana al final de la menstruación. La experta detalla: “En mujeres con ciclos cortos (por ejemplo, de 21 días), la ovulación puede ocurrir poco después de terminar el sangrado. Dado que los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días en el tracto reproductivo, si una mujer tiene relaciones sexuales durante los últimos días de su menstruación, existe la posibilidad de que haya espermatozoides aún viables cuando ocurra la ovulación”.

En estos escenarios, el intervalo entre el fin del sangrado y la ovulación puede ser tan breve que permite la coincidencia entre espermatozoides activos y el óvulo, lo que genera una posibilidad real de embarazo.



Duración de la vida de los espermatozoides

La vida útil de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino puede extenderse hasta cinco días. Esta duración permite que, aunque la relación sexual ocurra durante la menstruación, las células reproductivas masculinas permanezcan viables hasta el momento de la ovulación.

La posibilidad de embarazo durante la menstruación es una inquietud común. Aunque las probabilidades son bajas, no son inexistentes.

Este fenómeno no se limita únicamente a los ciclos cortos, aunque es más común en ellos. Si una persona no identifica con precisión su fecha de ovulación o si esta se adelanta por variaciones hormonales, el riesgo de embarazo puede aumentar, a pesar de la creencia de que durante la menstruación no existe posibilidad de fecundación. Por lo tanto, la combinación de relaciones sexuales sin protección y desconocimiento del ciclo menstrual puede afectar la planificación reproductiva.



Recomendaciones y educación sexual

Giovanna Sierra también señaló que “como profesional de enfermería, es importante educar a las personas sobre el funcionamiento del ciclo menstrual, la ovulación y losmétodos anticonceptivos disponibles”. Esta orientación facilita una toma de decisiones informada sobre la salud sexual y reproductiva. Entre los métodos más recomendados por los profesionales en salud se encuentran:



Preservativo: protege contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

protege contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Anticonceptivos hormonales: regulan el ciclo menstrual y previenen la ovulación.

regulan el ciclo menstrual y previenen la ovulación. Dispositivos intrauterinos (DIU): ofrecen eficacia a largo plazo.

ofrecen eficacia a largo plazo. Métodos de seguimiento del ciclo: requieren un conocimiento preciso del cuerpo y no son recomendables como único método para evitar un embarazo.

El 13 de febrero, en vísperas del Día de San Valentín, se celebra el Día Internacional del Condón.

La enfermera jefe advierte que “tener relaciones sexuales sin protección en cualquier momento del ciclo puede conllevar riesgos de embarazo, además del riesgo de infecciones de transmisión sexual”. Por eso, enfatiza la importancia del uso de anticonceptivos y métodos de barrera.

La educación sexual debe ir más allá de evitar embarazos no planificados. También debe enfocarse en la prevención de infecciones y en la comprensión del propio cuerpo. El seguimiento del ciclo menstrual, el uso adecuado de protección y la consulta médica regular son herramientas fundamentales para quienes desean minimizar riesgos.

