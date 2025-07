Cierre total de la vía en sector del peaje de Machetá debido al desprendimiento de rocas de ladera

Una grave situación se presenta en las vías entre los departamento de Cundinamarca y Boyacá. La Concesión Transversal del Sisga -encargada de operar los 137 kilómetros entre los municipios de Chocontá, Machetá, Manta y Tibirita, en Cundinamarca; Guateque, Sutatenza, Somondoco, Garagoa, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá, y Sabanalarga, en Casanare- informó hacia las 9 p.m. de este martes 15 de julio que se presenta el cierre total en el sector del peaje de Machetá (PR 27 UF1, Ruta 5607) debido al desprendimiento de rocas de la ladera de la zona.

Según dieron a conocer las autoridades, por seguridad la emergencia se atenderá a primera hora de este miércoles 16 de julio. La situación, sin embargo, es alarmante, pues en estas condiciones los municipios de Macanal y Guateque, en el departamento de Boyacá, permanecerán incomunicados. En Machetá no va a entrar maquinaria de la Concesión hasta que no se aseguren que el deslizamiento pare, mientras que los conductores de buses no quieren tomar vías alternas por el riesgo de otros deslizamientos en otros puntos.

En esa región del país, cabe señalar, hay máxima alerta por esta situación. Bomberos de Cundinamarca confirmaron que en Fómeque, por ejemplo, reubicaron a 100 familias de 10 veredas por deslizamientos. En ese departamento son al menos 10 los municipios con alertas por esta situación.

"Se presenta cierre de vía en el Sector Machetá - Manta Pr 27+000 UF1 por caída de roca y derrumbe. Tiempo estimado de apertura en verificación", agregaron en la cuenta oficial de la Concesión Transversal del Sisga.

(Noticia en desarrollo. Actualización cuando surjan novedades).

