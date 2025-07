Hotel de San Andrés donde murió familia revela por qué no hizo cambio de habitación solicitado

Varios días han pasado desde que las autoridades reportaran la muerte de tres individuos, cuyos cuerpos fueron hallados en un hotel de San Andrés. Los cadáveres eran, respectivamente, de Viviana Andrea Canro Zuluaga, su pareja Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años. Por el momento se desconocen las circunstancias de lo ocurrido, aunque las autoridades han dado a conocer que no se registraron signos de violencia aparentes que pudieran dar luces de un posible crimen.

La Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina informó que el primer aviso a las autoridades ocurrió el 11 de julio, aproximadamente a las 7:30 a.m. El comandante de la institución, coronel James Totena Girón, explicó a Noticias Caracol que la intervención policial comenzó cuando la administración del hotel alertó sobre la situación: "Cuando llegan a este establecimiento de hospedaje se encuentran con esta lamentable escena donde hay dos personas adultas y un menor fallecido, ya sin signos vitales. Se procede a hacer el cierre de esta habitación y hacer las coordinaciones con nuestro personal de policía judicial y el CTI, el cual se encontró de turno desarrollando los actos urgentes para hacer recolección de elementos materiales para el esclarecimiento y el desarrollo de la investigación".

Debido a lo mediático del caso, el hotel Portobelo Convention emitió un comunicado en la tarde de este martes 15 de julio; en él se detallaron las circunstancias de la edificación antes de que se presentara el hallazgo y se dio a conocer que durante la semana en la que murió la familia se había llevado a cabo una fumigación. Este procedimiento podría ser clave en el caso, pues la hija de Viviana Andrea le contó a este medio que su hermano pequeño había manifestado signos de intoxicación días antes de lo ocurrido, y que su progenitora, por su parte, se había quejado de olores raros que habían en el lugar.

La familia inicialmente ocupó dos habitaciones; la pareja y su hijo menor, los fallecidos, compartieron un cuarto con dos camas, mientras que Orlando padre de Viviana Andrea y su esposa (padres de Viviana Andrea) se alojaron en la habitación contigua. Desde su llegada, Viviana manifestó a sus familiares su descontento con la primera habitación.

"En un mensaje ella me dice: 'Todo ha cambiado tanto, los cuartos están sucios, no les hacen aseo'. La primera noche que llegaron dijo que estaba sucio, 'está feo, huele feo'", relató su hija, quien precisó que el 10 de julio su madre solicitó un cambio de habitación en la recepción debido al mal olor y la suciedad. "Necesito que me cambien", insistía Viviana Andrea, sin recibir respuesta. Su hija ha solicitado al establecimiento de hospedaje los videos que muestren a su madre en la recepción solicitando otra habitación.

Orlando Canro, padre de la fallecida, añadió que las quejas se iniciaron el mismo miércoles de su llegada a la isla: "Yo bajé a decirle a ella: 'Mamita, qué horrible esa habitación, está muy cochina, sucia, sin toalla, sin papel higiénico, sin nada'. Y ella me dijo, 'Uy, papito, a mí no me gustó este hotel, esa pieza huele a feo'. Yo no sé, tenía un olor como a maluco, como moho. Lo pasamos así desapercibido y mire las consecuencias", dijo.



¿Por qué no cambiaron de habitación a familia que viajó a San Andrés? Esto dijo hotel

El hotel en el que habrían acontecido los hechos, en su comunicado, aceptó que la familia fallecida había solicitado el respectivo cambio de habitación, pero que esto no pudo llevarse a cabo porque las instalaciones contaban con una alta ocupación. "Hicimos revisión del historial de solicitudes de la huésped, en donde consta que pidió el cambio de habitación por humedad, solicitud que no pudo ser atendida de inmediato por alta ocupación", explicó la compañía.

Adicionalmente, el hotel Portobelo también dijo que ha estado "en total disposición de las autoridades, actuando con absoluto compromiso y responsabilidad en cada etapa del proceso".

