"Cree que esto es un reinado": Participantes del Desafío Siglo XXI se enfrentan luego de la prueba

Nuevamente la casa Beta del Desafío Siglo XXI protagoniza una fuerte pelea. En esta ocasión, Claudia y Valentina se gritaron cuando llegaron a casa después de la prueba. Los insultos y gritos que intercambiaban las participantes causaron división entre sus compañeros, quienes permanecieron callados mientras las veían enfrentarse.

Además de que Beta ha establecido una guerra pública con el equipo Omega, dentro de la casa también hay fuertes enfrentamientos. El equipo se encuentra dividido por opiniones y decisiones que tienen individualmente y no logran ponerse de acuerdo. Las mujeres del equipo se pelearon porque una de ellas acusó a la otra de ser "hipócrita" con el capitán.



Así fue la pelea en el equipo Beta

Luego de una prueba en el Box Amarillo, el equipo Beta regresó a su casa bastante molesto, especialmente porque en la pista Katiuska, integrante de Omega, los acusó públicamente de esconderles unas fichas. Sin embargo, el panorama en la casa cambió cuando se cerraron las puertas de su casa y todos empezaron a dar sus opiniones.

Valentina estaba hablando y Claudia la interrumpió y le dijo: "A mí no me gusta la hipocresía, no me gusta la lambonería y te lo estoy diciendo a ti directamente". Su compañera se indignó inmediatamente y le respondió. "Yo no necesito lamberle a nadie. Yo no estoy pique allí y pique allá con todos los participantes. ¿Cómo me vas a decir que lambonería si tú vives de un lado para el otro hablando con todos de todos?".

Mientras Valentina intentaba defender su punto, Claudia se molestó bastante porque no la dejaba hablar y le gritó. "Entonces no hablemos y yo tampoco te voy a escuchar". Valentina entonces se alejó, pero siguió gritando cosas en contra de su compañera. "Ella se quiere ir, desacomoda todo el grupo y viene a hacerse la víctima. Decídase. Cree que esto es un reinado y esto no es un reinado, siga en el reinado pero lejos de acá porque nos está afectando a todas".

"¿Y eso en qué le afecta, ridícula?", le gritó Claudia a Valentina desde las duchas, entonces Valentina cerró la pelea diciéndole que "con personas así de inmaduras no se puede, por eso en el primer ciclo la tenían de comodín, por boba". La situación causó bastante revuelo en la casa, pero los demás participantes del programa decidieron no intervenir en ese momento.

Esta pelea se desencadenó luego de la decisión de Gero, otro integrante del equipo, de ponerse el chaleco de sentencia una vez más para proteger a Abrahan, actual capitán del equipo. Valentina apoyó a Gero, mientras que Claudia no. Según Claudia, su compañera apoyó la decisión para contar con el apoyo del capitán y que la proteja en próximas sentencias.



Integrante de Beta intenta hacer las paces con su equipo

Luego de que los ánimos se calmaran, Magic, el anterior capitán del equipo, decidió tomar la palabra y reunir a todos los integrantes de Beta para pedirles que se tomaran un momento para hacer las paces. El desafiante, que está sentenciado, le dijo a su equipo que iba a hacer lo posible por no salir eliminado, pero que "lo que quiero llevarme de Beta es que desde el principio tuvimos buena energía y no quiero que eso se pierda. Las cosas se pueden hablar, las cosas se hablan".

Magic le sugirió a sus compañeros que no le parecía que, luego de estar conviviendo dos semanas, ya estuvieran gritándose y dividiéndose a pesar de ser un equipo. Le pidió a Abrahan que le pidiera perdón a las mellizas y viceversa, así como entre Claudia y Valentina, pero esto no sucedió. "Somos 7 personas que pensamos diferente, que estamos aguantando hambre, que estamos luchando, que tenemos emociones y nos pasan muchas cosas. Demos las gracias de que, a pesar de que tenemos esta energía tan negativa, no nos pusieron dos chalecos más ni nos tocó poner a voltear con costales", concluyó el hombre.

