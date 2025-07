Desafío Siglo XXI: Cami, capitana de Alpha, salió de la competencia por una lesión

Luego de que Cami, capitana de Alpha, sufriera una lesión en uno de sus pies en una de las pruebas del Desafío Siglo XXI, la participante tuvo que abandonar la competencia. Andrea Serna les dio la noticia a todas las casas al inicio del capítulo 10 del programa, información que dejó a muchos sorprendidos y causó lágrimas en el equipo morado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Es un sueño que se acaba muy rápido. Dentro de este poquito tiempo pude ser la capitana, conocer gente increíble y también dejarle a cada uno un poquito de mi. Estoy muy segura del equipo que elegí, entonces les digo que den todo de ustedes, son personas increíbles y vengan a demostrar por qué están acá", fueron las palabras de la mujer al dejar la casa de la que fue capitana.

Sus compañeros la despidieron, en medio de la tristeza, con mensajes de agradecimiento por haber conformado el equipo morado y por las enseñanzas que les dejó en este tiempo. Siempre una situación como esta pone en alerta a los desafiantes, ya que son más conscientes de que, como Cami lo dijo, su sueño puede terminar antes de lo esperado por una lesión. La alzaron y le dieron un último recorrido por la casa.



¿Qué exparticipante regresó al Desafío Siglo XXI por la salida de Cami?

Como en anteriores Desafíos, cuando un participante debe abandonar la competencia por una lesión, esto implica el regreso del participante eliminado en el ciclo inmediatamente anterior. En este caso, regresó Sathya, la primera eliminada de la temporada y que hacía parte de su mismo equipo, Alpha.

Publicidad

Sathya, por su parte, aunque fue eliminada no había abandonado la ciudadela. Este fue uno de los cambios que implementó el programa este año. En esta ocasión, los eliminados no salen inmediatamente del juego, sino que son trasladados a 'El cubo de los eliminados', un espacio dentro de la ciudadela en el que estarán por un ciclo, atentos a situaciones como esta, en la que de pronto tengan una segunda oportunidad de regresar a la competencia.

Tras anunciar a las casas que Cami debía abandonar la competencia, Andrea Serna se conectó con Sathya y Pineda en 'El cubo de los eliminados', anunciándoles que ella podía regresar al juego. La joven de 22 años dio un suspiro y le compartió a la presentadora lo que esto significaba para ella: "Es que la verdad para mí es una segunda oportunidad, una manera de volver con una Sathya diferente, una Sathya mucho más fuerte. Estos días me han hecho reflexionar sobre muchas cosas. Esto no fue una derrota, no me siento derrotada, sino con la frente más en alto para volver a la pista y darla toda".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL