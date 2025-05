¿Quiere tener una mascota, pero no sabe si está listo? Estos tips le ayudarán a aclarar dudas

Un niño llega a la casa pidiéndoles a sus papás que le regalen un perro o un gato; promete que lo va a cuidar, pasear, alimentar, educar y hasta bañar. Sus padres acceden y se lo regalan, pero al cabo de unos días, el pequeño se aburre y ya no le presta atención a la novedad de la familia. Los adultos, que tampoco quieren tener esa responsabilidad, finalmente deciden dejar al animal en un refugio o abandonarlo en la calle. Esta es una de las muchas razones equivocadas para tener una mascota, que se ha vuelto un ser imprescindible en muchas familias y más, entre personas que viven solas.

Un estudio de Cifras y Conceptos publicado en octubre de 2024 indicó que en un 57% de los hogares colombianos hay una mascota. Un 71% convive con perros, que también pueden tener compañeros felinos, por lo que un 51% manifestó que tenía gatos; un 2% dijo que tenía peces y un 4% otro tipo de animales, como aves, conejos, tortugas o ratones, entre otros.

Sin embargo, un informe del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reveló que, solo en Bogotá, durante 2024 se atendieron 3.835 animales por presunto maltrato. Además, se le brindó ayuda por urgencias veterinarias a 680 animales de calle y/o sin cuidador, e ingresaron 167 a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como Bomberos, Policía y la Secretaría Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia.

No obstante, hubo buenas noticias para 228 animales domésticos, que encontraron un hogar. Eso sin contar la labor que adelantan fundaciones sin ánimo de lucro para ayudar y dar en adopción a cientos de animales que deambulan en Colombia, algunos de los cuales tienen enfermedades o heridas.

El cuidador "debe tener mucha paciencia para poder enseñarle al perro y adaptarlo", explica Héctor Carmona - Noticias Caracol

¿Todas las personas pueden tener una mascota?

Héctor Carmona, educador canino y experto en comportamiento, labor a la que se dedica hace 16 años, dialogó con Noticias Caracol sobre el tema y considera que “no todas las personas están preparadas para tener ya sea un perrito o un gatico”, pues tienen que tomar en consideración aspectos emocionales, familiares y económicos, entre otros.

Sobre este último punto, el experto señala que “la estabilidad económica es algo fundamental, debería de haber al menos una estabilidad económica, no tiene uno que ser millonario, no tiene uno que ser rico, pero al menos que tengas una estabilidad económica; yo, por ejemplo, no me atreví a tener perro hasta que no tuve un trabajo estable y que yo supiera que al menos lo básico no le iba a faltar, que era la salud y la comida. Entonces yo diría que al menos tener una estabilidad económica”.

“Vas a dejar de hacer cosas por ese perro o por ese gato”

La rutina diaria de la persona o familia, indudablemente va a cambiar y se debe estar dispuesto a aceptarlo y a modificar los hábitos en pro de la mascota. Carmona señala que tener una mascota es como tener un hijo y, como con los niños, las actividades que se hagan deben ser planeadas en beneficio de los animales de compañía y que también satisfagan a sus cuidadores.

Por eso, este educador canino dice que quien piense tener una mascota debe “tener un sentido de pertenencia muy alto, muy grande, de responsabilidad, de saber que vas a dejar de hacer cosas por ese perro o por ese gato”. Para ello hay que “sentir que tienes un espacio, que al menos el perro va a poder compartir con nosotros, porque muchas veces también las personas pretenden que los perritos estén en un espacio muy reducido y que no compartan parte de su día a día como es la cama, como es el sofá, como son espacios de más intimidad, sino que de pronto los dejan en el patio, o de pronto pretenden que el perro esté reducido en un espacio y que no comparta todo el tiempo en la casa. Entonces es importante qué tipo de espacio tengo, qué tipo de espacio le voy a brindar a mi perro, qué tipo de espacio va a poder compartir con nosotros”, explica.

Adicional a esto, la persona debe tener “disposición para entrenarlo, porque creo que eso sí es bien importante hoy en día. Hoy en día por ahí un 60%, 70% de las personas que tienen perro, no tienen la disponibilidad para educarlo y quieren que se los eduque otra persona. Creerían que el perro lo debe de educar un entrenador, un adiestrador o un educador y que se los entregue listos, ya sea en un par de meses, ya sea en un par de semanas algunos y creen que solamente es como algunos comportamientos, ‘necesito que me los cambies y ya’. Y ese es un mal pensamiento, es algo que estamos logrando cambiar, es algo que yo todos los días trato de mostrarles a las personas y trato de decirles ‘tienes que tener tiempo para tu perro’. O sea, hay que tener tiempo para educar a su perro porque no hay mejor educador que el tutor”.

Compromiso para cuidar a la mascota

Carmona indica que es esencial el “compromiso emocional”, es decir, preguntarse se “estoy preparado para tener un vínculo con un perro, estoy preparado para desvivirme por las necesidades de ese perro, porque aquí también influye algo, y es que muchas veces creemos que lo que yo hago en las salidas le vendría bien a mi perro. Hay personas que salen a las siete de la mañana y llegan a las cinco de la tarde, entonces el perro está todo el día en la casa, y digamos que es comprensible, pues tiene que trabajar, vale, que el perro está en la casa me parece bien, desde que se dediquen unos tiempos al perro”.

Sin embargo, cuando “llega la noche o llega el fin de semana y la persona decide salir con su perro para pasar tiempo con su perro, no encuentra unos buenos espacios. ¿Qué es lo que hace? Se va a un restaurante, se va a un centro comercial y realmente no está pensando en el perro, realmente sigue pensando en la persona porque un centro comercial, un restaurante, un café, no es que sea el mejor espacio para un perro”, precisa.

“Entonces aquí viene ese compromiso emocional con el perro de que si yo en la semana no tengo tiempo, pues los fines de semana tengo que sacar un buen tiempo para irme a un buen paseo, para irme a un buen lugar donde mi perro pueda disfrutar, donde mi perro pueda estar con otros perros, o con el ambiente, o con el entorno y ya de pronto irme más fácil a otro sitio, pero que mi perro se quede en casa”, recalca Héctor Carmona.

Ese tiempo tiene que ver también con los viajes que haga el cuidador. El experto cuenta que él es una persona a la que le gusta viajar, “a mí me gusta salir y yo cada viaje lo preparo, o para ir con mis perros o cerquita, ya sea que me voy a ir en el carro, o si no puedo porque no puedo llevar a mis perros, tengo que pensar en quién me va a cuidar mis perros, y a veces he tenido que cancelar, a veces he tenido que decir que no puedo ir, a veces he tenido que decir ‘esta vez no puedo’ porque no tengo quién me cuide el perro. Entonces tengo que pensar también en si soy una persona que me gusta viajar mucho, viajaré con mi perro o dejaré todo preparado para que cuiden a mi perro”.

"Es importante definir qué tipo de espacio le voy a brindar a mi perro, qué tipo de espacio va a poder compartir con nosotros", dice el experto - Cortesía Héctor Carmona, educador canino

Tener una mascota no es decisión de uno si tiene familia

El educador canino comenta que “la gran mayoría de tutores que atiendo hoy en día son tutores de 30 a 35 años, que deciden irse a vivir en pareja o viven solos, no quieren tener hijos y simplemente quieren dedicarse a los perros. Entonces es algo que es comprensible porque también vemos en la gran mayoría de hogares que tienen hijos o que tienen perros y llega un hijo a la casa y desplazan el perro por el hijo. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Estoy preparado para tener el perro y tener un hijo o no? Y hay gran mayoría de perros que se ven afectados, ya sea que los mandan a una perrera, o que los mandan a un hogar de paso, o que los regalan, o que los botan a la calle porque llegó el hijo y no hay para los dos”.

Agrega que “si yo tengo familia debe haber un compromiso familiar, debe haber un consenso familiar en que todos estén dispuestos a primero aceptar; con que haya dos que no le guste yo creo que ya hay líos. Entonces ahí debería haber un consenso y que todos estén de acuerdo en ponerse la camiseta” para cuidar y amar una mascota.

¿Se puede decidir tener una mascota como apoyo emocional?

“Ahí es muy bueno apoyarse de una persona que esté bien capacitada en perros de apoyo emocional. No es solamente decir ‘yo necesito un perro porque necesito que me acompañe y me dé apoyo emocional’, eso lo hace el psicólogo que está teniendo la asesoría con esa persona para poder definir si eres apto para llevar un perro de apoyo emocional o un gato de apoyo emocional”, subraya Héctor Carmona.

Sobre esto, manifiesta que “muchas personas tienden a tener perros para apoyarlos emocionalmente, pero no están preparados realmente para tener un perro de apoyo emocional. Y ahí surgen un montón de problemas con ese perro. Muchas personas dicen hoy en día ‘es que mi perro es de apoyo emocional’, y realmente no tienen un certificado, no tienen un buen análisis de un psicólogo o de un psiquiatra que los esté llevando y les esté diciendo, ‘sí, tú necesitas un perro’, sino que lo deciden tener; y hay algunas entidades que simplemente dan el certificado de apoyo emocional y eso es algo gravísimo”.

"Los fines de semana tengo que sacar un buen tiempo para irme a un buen lugar donde mi perro pueda disfrutar", afirma el educador canino - Warren Little / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Cuál es la razón equivocada para tener una mascota?

Según el educador canino “hay varias. Creo que una de las más romantizadas y en las que más podríamos llegar a ver problemas es que yo tengo un perro y quiero otro perro para que le haga compañía a ese perro. Esa para mí es el top de las razones. ¿Por qué? Porque los perros son animales sociales, pero los perros también son competitivos. Entonces los perros compiten todo el tiempo por afecto, por comida, por espacio, y cuando llega otro perro a la casa, si yo no he sabido garantizar que el perro que está conmigo tenga una buena satisfacción de necesidades, esté muy tranquilo, esté muy relajado, la lleve bien con otros perros, le haya brindado todas las posibilidades de libre esparcimiento y buen enriquecimiento ambiental, el perro que va a venir va a ser una competencia total para ese perro, porque es un perro que no va a saber compartir, que le va a costar mucho que llegue otro perro a invadir su espacio, a invadir el tiempo con su tutor. Entonces ahí ya van a tener problemas muy graves, y pasa mucho con tutores que no le brindan las necesidades a este perro que tienen y dicen ‘yo creo que lo que necesita es otro perro’, y traen otro perro y ya es un lío completo”.

“La otra para mí también es ‘tengo un hijo y quiero darle un perrito a mi hijo porque él quiere un perrito’, un niño de 2 o 3 años, que le dio porque de pronto en el colegio hablaron de los perros, o porque un amiguito tiene un perro, o porque en la casa de un amiguito tiene un perro, entonces ya quiere un perro y empieza a pensar que esa es una buena idea, no considero que sea tan buena idea darle un perrito al niño”, agrega.

Finalmente, Carmona recalca que el cuidador debe “tener mucha paciencia para poder enseñarle al perro y adaptarlo. Hay que llenarse de paciencia cuando llega un perro a la casa porque va a haber cosas que el perro no va a saber y que tenemos que enseñarle”.

