Xbox y Crocs presentan diseño oficial inspirado en control de su consola: precio, fecha y detalles

Xbox, una de las marcas más reconocidas en la industria de los videojuegos, vuelve a generar conversación entre los fanáticos. Esta vez no se trata de un lanzamiento o de una actualización de juegos, sino de una alianza inesperada con Crocs, la popular marca de calzado que ha logrado posicionarse como un referente cultural gracias a sus constantes colaboraciones con celebridades y franquicias internacionales.



En los últimos años, Crocs ha demostrado un enorme alcance en el mercado global con alianzas que van desde Balenciaga, Pringles y Coca-Cola, hasta artistas como Justin Bieber, Bad Bunny y la colombiana KarolG. Su universo creativo también ha tocado colaboraciones con personajes icónicos como Shrek y Disney. Ahora, la compañía suma a Microsoft, con Xbox a esa lista, dando vida a un modelo que pretende conquistar tanto a coleccionistas como a gamers apasionados.



Un diseño inspirado en un control de Xbox

El nuevo modelo, bautizado como Xbox Classic Clog, se trata de un diseño que replica visualmente un control de Xbox. La superficie del calzado integra 'sticks', botones, una pequeña cruceta y remaches con el logo oficial, todo en relieve y con un acabado mate que recuerda al controlador real.

Este nivel de detalle ha captado la atención inmediata de la comunidad gamer, que no tardó en reaccionar al anuncio oficial. Aunque ya existían rumores y adelantos en redes sociales, fue la publicación en la página de Crocs la que confirmó todas las características del producto, despertando aún más expectativas.

Disponibilidad, precio y características del modelo

Los Xbox Classic Clog llegaron al mercado el 25 de noviembre, tanto en tiendas seleccionadas como en la página oficial de Crocs, con un precio confirmado de 80 dólares, es decir más de 300 mil pesos colombianos. Desde ese mismo día se habilitaron los pedidos anticipados, por lo que quienes deseen asegurarlos podrán revisar la plataforma.

De acuerdo con la página, entre sus características destacadas se encuentran:



Joysticks y botones en relieve inspirados en el mando de Xbox.

Remache oficial con el logotipo de la marca.

Material ligero, resistente al agua y de secado rápido.

Correa trasera ajustable y compatible con charms Jibbitz, otro de los productos de la marca.

Diseño con ventilación para mayor confort.

Comodidad clásica de Crocs con soporte 360°.

Las primeras imágenes publicadas permiten apreciar un diseño que no pasa desapercibido, desde ciertos ángulos, el calzado parece literalmente una versión estilizada del controlador, algo que ha generado mucha curiosidad.



Finally, a controller for your feet.



Xbox + Crocs has arrived: https://t.co/CMdFMPkb9S pic.twitter.com/jo6KssmMi2 — Xbox (@Xbox) November 25, 2025

Para Xbox, esta colaboración representa un guiño a su comunidad, que históricamente ha impulsado la identidad de la marca con un fuerte sentido de pertenencia. Pues no es la primera vez que la compañía incursiona en productos de estilo de vida, con anterioridad ha colaborado con Oreo, Gucci e incluso Ukonic, con el que anunciaron la venta de mini refrigeradores con capacidad de hasta 12 latas inspirada en su consola.

Así, Xbox y Crocs entregan un producto inesperado, original y destinado a convertirse en pieza de colección. Los fans, por ahora, solo esperan que la disponibilidad sea amplia y que el modelo no se agote en poco tiempo, como ha ocurrido con otras ediciones especiales.

Esta colaboración llega poco después del lanzamiento de la alianza entre Disney y Crocs, creada con motivo del estreno de Zootopia 2, película que llegará a las salas de cine en Colombia el 27 de noviembre.

