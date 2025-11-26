En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan muerte de dos oficiales del Ejército dentro del Cantón Norte, en Bogotá: esto se sabe

Reportan muerte de dos oficiales del Ejército dentro del Cantón Norte, en Bogotá: esto se sabe

A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó los hechos y los calificó como un "incidente de carácter personal". Las víctimas sería una teniente y un capitán de la institución. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Tragedia en el Cantón Norte
Tragedia en el Cantón Norte
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad