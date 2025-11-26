Reportan muerte de dos oficiales del Ejército dentro del Cantón Norte, en Bogotá: esto se sabe

La noche de este miércoles 26 de noviembre se reportó un grave incidente que terminó con la muerte de dos oficiales del Ejército Nacional dentro del Cantón Norte, conocido como el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia, ubicado en el norte de Bogotá.



De esta forma lo confirmó la institución nacional a través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, en el que informó de los fallecimientos en hechos que "aún son materia de investigación y de manera preliminar". De acuerdo con el informe, las muertes se dieron dentro de las instalaciones, localizadas en la calle 106 con carrera sexta, en un "suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales". Sin entregar detalles o las identidades de los dos oficiales encontrados sin vida, el Ejército precisó que las muertes ocurrieron, "al parecer, en medio de un incidente de carácter personal".

Desde el Ejército se lamentaron los fallecimientos y se extendió un mensaje a las familias y allegados de las víctimas. Se destacó también la colaboración "armónica con las diferentes instituciones", con el propósito de entregar "nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho".



¿Cómo murieron los dos oficiales del Ejército Nacional en el Cantón Norte en Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá le indicó a Noticias Caracol que los hechos se registraron este miércoles sobre las 8:33 p. m. tras una alerta dentro de la unidad militar por un "posible evento con heridos por arma de fuego". De acuerdo con los datos preliminares de la entidad, el caso se reportó en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería del Cantón Norte. Imágenes difundidas del momento muestran a ambos cuerpos dentro de un vehículo color gris, que estaba detenido junto a una fila de otros automóviles.

Versiones extraoficiales señalan que las víctimas serían un capitán del Ejército Nacional, quien al parecer estaría en curso de ascenso a Mayor, y una mujer, una teniente de la institución. Al parecer, el primer oficial habría asesinado a la teniente y luego se habría quitado la vida. Por lo pronto, se confirmó la llegada de una Unidad de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación para hacer el levantamiento de los cuerpos sin vida. La Policía precisó que sobre las ocho de la noche un "suboficial de servicio recibe llamado de posible evento con heridos por arma de fuego" en las instalaciones.



Conforme con el reporte al que tuvo acceso este canal, al punto se dirigió una ambulancia y personal "disponible del servicio de urgencias", el cual realizó "presencia en el lugar donde sucedieron los hechos para prestar los primeros auxilios". Sin embargo, se hallaron dos cuerpos que "ya no presentaban signos vitales". El Centro de Educación Militar, una unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, también informó, a través de un comunicado emitido la noche de este 26 de noviembre, que se llegaron a escuchar "varias detonaciones".



"Tras realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal", detalló la unidad, que precisó que de forma inmediata se dio avisó a "la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos".

En las declaraciones oficiales, se añadió que se "activaron los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los seres queridos de nuestros oficiales" y que se lamenta "profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos".

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.