Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Esteban Chaves se retira del ciclismo: historia de accidente en el que tuvo un "daño irreversible"

Esteban Chaves se retira del ciclismo: historia de accidente en el que tuvo un "daño irreversible"

Los amantes del ciclismo se siguen preguntando por qué Esteban Chaves se retira, mientras tienen en su memoria los duros momentos que el 'Chavito' tuvo que enfrentar antes subir al podio de importantes carreras como el Giro de Italia.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 25 de nov, 2025
Historia de Esteban Chaves

