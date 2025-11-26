Así puede celebrar la Navidad en Salitre Mágico: actividades para toda la familia

La temporada decembrina en Bogotá ya tiene uno de sus grandes protagonistas: el Festival de Navidad 2025 de Salitre Mágico, un evento que cada año transforma el tradicional parque de diversiones en un escenario mágico, lleno de luces, nieve artificial, personajes navideños y actividades pensadas para disfrutar en familia.

Bajo el lema 'La Magia de la Navidad se vive en Familia', el parque anunció oficialmente el inicio de su agenda festiva, que irá del 29 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, con un enfoque claro: fortalecer los lazos familiares a través de experiencias compartidas.



¿Cómo será el recorrido navideño?

De acuerdo con el comunicado oficial, Salitre Mágico prepara una ambientación especial en sus atracciones más conocidas, que se integrarán a un recorrido temático lleno de color, iluminación y diseño navideño. Nieve artificial, escenarios fotográficos, personajes alusivos a la temporada y espectáculos nocturnos hacen parte de la propuesta, pensada para conectar a los visitantes con la nostalgia y la alegría propias de diciembre.

El parque busca replicar esa tradición colombiana de vivir la Navidad como un ritual familiar. De hecho, según cifras de IAB Colombia citadas por el parque, el 89 % de los hogares del país celebra la Navidad en casa, pero cada vez más familias buscan actividades externas que permitan compartir experiencias fuera del hogar.



En ese sentido, el Festival de Navidad se posiciona como un plan accesible para quienes desean disfrutar una actividad especial sin salir de la ciudad, en un entorno seguro y organizado.



“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos”, afirma Néstor Bermúdez, director general del parque, quien asegura que la propuesta busca generar memorias profundas para niños y adultos. Según Bermúdez, cada detalle del festival fue diseñado para promover la unión y el disfrute colectivo.



Actividades destacadas del Festival de Navidad 2025

El evento contará con una serie de actividades participativas que buscan estimular la creatividad, el juego y el encuentro intergeneracional. Entre ellas se encuentran:



Asado de masmelos, una experiencia tradicional de temporada ideal para compartir entre padres e hijos.

Decoración de galletas, una actividad dulce que apela a la imaginación de los más pequeños.

Construcción de muñecos de nieve, aprovechando la ambientación invernal del parque.

Shows nocturnos temáticos, que se realizarán en distintos puntos del recorrido.

Además, el horario del parque se extenderá hasta las 9:00 p. m. hasta el 25 de diciembre; posteriormente, del 26 de diciembre al 12 de enero, funcionará hasta las 7:30 p. m. para que los visitantes puedan disfrutar la magia navideña incluso después de las celebraciones principales.



¿Cuánto cuesta la entrada al Festival de Navidad de Salitre Mágico?

El precio de las entradas para el Festival de Navidad de Salitre Mágico varia según el día en el que se programe para ir. Sin embargo hay algunas entradas o 'pasaportes' que cambian su valor:



Pasaporte Nitro: entre $43.900 hasta $56.900

Pasaporte Nitro Plus: entre $78.900 hasta $91.900

Pasaporte Kids + Pasaporte Entrada Acompañante: entre $33.900 hasta $42.900

El Festival de Navidad 2025 de Salitre Mágico no solo busca ofrecer entretenimiento, sino convertirse en una defensa activa de la importancia de la familia en las celebraciones decembrinas. Con actividades cuidadosamente diseñadas, ambientación especial, seguridad reforzada y una propuesta enfocada en generar recuerdos, este evento se proyecta como uno de los planes más atractivos para los bogotanos en Navidad.



Recomendaciones para los asistentes

Para quienes planean visitar el parque durante esta temporada, estas son algunas recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo la experiencia:



Comprar las entradas con anticipación Llegar temprano Vestirse en capas Planear las actividades en familia Establecer puntos de encuentro Proteger los dispositivos electrónicos Cargar suficiente batería

