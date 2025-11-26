En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / La nueva materia que cambiaría los horarios en colegios de Colombia por ley poco conocida

La nueva materia que cambiaría los horarios en colegios de Colombia por ley poco conocida

La materia sería implementada desde preescolar hasta la educación superior e incluye formación obligatoria para funcionarios públicos. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
La nueva materia que cambiaría los horarios en colegios de Colombia por ley poco conocida
La ley también incluye a funcionarios públicos de elección popular y servidores del Estado. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad