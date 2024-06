El único penal que falló Martín Zapata le quitó la Copa Libertadores al Deportivo Cali

El futbolista colombiano Martín Zapata, también conocido como 'El Gallero' Zapata, marcó historia en el fútbol nacional por su particular forma de cobrar penales que confundía a los arqueros a los que se enfrentaba. Esto lo convirtió en uno de los jugadores destacados del Deportivo Cali, uno de los equipos por los que pasó.

¿Por qué los penales de Martín 'El Gallero' Zapata eran especiales?

Gerard Bedoya, exfutbolista colombiano y amigo de Martín Zapata recuerda que "nos sorprendió la primera vez que cobró un penal, lo cobró con el borde externo, es el único jugador que he visto cobrar los penales con borde externo, despistaba a los arqueros".

De la misma forma, el exfutbolista Fredy Hurtado recuerda la particularidad de Zapata para los penales. "Mostraba cierta superficie del pie y, cuando iba a cobrar, la cambiaba. Entonces nosotros, la verdad, cada vez que él pateaba estábamos confiados en que iba a ser gol".

Esa confianza de sus colegas del Deportivo Cali en su eficacia le jugó una mala pasada en un importante torneo para el equipo azucarero. Aunque como capitán Martín Zapata había llenado de orgullo al conjunto caleño a lo largo de sus años, en 1999 la pérdida de la Copa Libertadores cayó sobre su espalda.

Martín Zapata falló el penal que definía la victoria del Deportivo Cali en la Copa Libertadores 1999

A finales de 1998 el Deportivo Cali se había alzado con su séptima estrella en el fútbol colombiano, lo que llevó al equipo a disputarse su lugar en la Copa Libertadores. El buen desempeño del grupo, cuyo capitán era Martín Zapata, lo llevó a disputarse la final con Palmeiras, equipo brasileño.

Ese fue uno de los años más importantes en la vida futbolística de Martín 'El Gallero' Zapata, el éxito estaba de su lado. El primer partido de esa final lo ganó el Cali en el estadio Pascual Guerrero con un resultado 1 a 0. El segundo partido fue en Brasil y terminó favoreciendo a Palmeiras.

La final oficialmente estaba empatada, lo que llevó a los equipos a definir al ganador en los penales. En Cali todo estaba listo para la celebración, pues nadie pensaba que Martín Zapata fuera a fallar su tiro, el último y el que les daría la victoria.

"Nos sentíamos campeones. Nos dio muy duro porque en los penales sentíamos que la copa era de nosotros. Ese día lloramos todos", recuerda Fredy Hurtado sobre ese juego. "Martín durante toda esa fase previa a la final había pateado los penales y había sido brillante", asegura José 'Cheche' Hernández, director técnico de fútbol.

La decepción fue total, perdieron el título y a Martín Zapata lo afectó fuertemente cargar con la responsabilidad. Harold Lozano, otro exfutbolista colombiano, señala que "creo que el portero ya tenía estudiado a Martín, de su manera diferente de confundir a los porteros".

A la tristeza se sumó, según recuerda Víctor Bonilla, "salimos una hora después del estadio, porque los hinchas de Palmeiras no querían dejarnos salir, en lugar de celebrar no dejaban salir el bus, por seguridad no nos dejaron salir. Estaban esperando que saliéramos para tirarnos piedras".